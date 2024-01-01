Нічна атака росії: у Києві пошкоджено будинок і дитсадок, є поранені
Сьогодні, 09:50
У ніч на 30 жовтня російська армія знову атакувала Київ. У Солом'янському районі пошкоджено житловий будинок, поранені дев'ять людей.
Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та голова КМВА Сергій Попко.
За словами Кличка, спершу було відомо про пожежу у нежитлових приміщеннях. Проте згодом надійшла інформація про займання у квартирі.
"Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина", – сказав Попко.
Також у цьому районі пошкоджено територію дитсадка.
Ще в одному районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідували.
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Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та голова КМВА Сергій Попко.
За словами Кличка, спершу було відомо про пожежу у нежитлових приміщеннях. Проте згодом надійшла інформація про займання у квартирі.
"Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина", – сказав Попко.
Також у цьому районі пошкоджено територію дитсадка.
Ще в одному районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідували.
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