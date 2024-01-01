Нічна атака росії: у Києві пошкоджено будинок і дитсадок, є поранені

У ніч на 30 жовтня російська армія знову атакувала Київ. У Солом'янському районі пошкоджено житловий будинок, поранені дев'ять людей.Про це повідомили мер містата голова КМВАЗа словами Кличка, спершу було відомо про пожежу у нежитлових приміщеннях. Проте згодом надійшла інформація про займання у квартирі."Попередньо, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил російської федерації в Києві зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина", – сказав Попко.Також у цьому районі пошкоджено територію дитсадка.Ще в одному районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідували.