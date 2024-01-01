Уночі сили ППО збили 33 російських дрони





Про це повідомило командування Повітряних сил.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. 25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.



Ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).



Росія уночі завдала удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині.



Тактична авіація ворога також постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі сили протиповітряної оборони збили 33 ворожих безпілотники в Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.Про це повідомило командування Повітряних сил.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони. 25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.Ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).Росія уночі завдала удару ракетою невстановленого типу із Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині.Тактична авіація ворога також постійно завдає ударів керованими авіабомби по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію