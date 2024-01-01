Через витоки на тепломережі ще 8 будинків у Луцьку без опалення





Про це Антон Безносиков.



Які причини поривів та як лучани гріються



У будинку на вулиці Бібліотечній від початку опалювального сезону цього року тепло не подавали, розповіла пенсіонерка Тамара Кравчук. "Лягаю спати, грію в бутилках воду, лягаю, накриваюсь двома одіялами і так лежу. Батарея холодна-прехолодна як льодянка", — сказала жінка.



Речник Антон Безносиков зазначив, що на цій вулиці поруч із будинком не знайшли місце пориву теплотраси.



Отримували тепло протягом двох днів 4 будинки на проспекті Волі, а також гімназія № 4. Лучанка Мар’яна Франчук розповіла: в оселі зараз дуже холодно.



Двоє діток, потрібно опалення, квартира холодна, навіть немає як щоб ті самі речі висохли, потрібно вмикати хоча б дуйчика. Хай тиждень ти накрутив дуйчиком 400 гривень. Для мами в декреті це відгукується по кишені", — сказала жінка.



На подвір’ї будинків, що на проспекті Волі, комунальники завершують зварювальні роботи, після чого розпочнуть заповнювати теплотрасу водою, зазначив речник "Луцьктепла".



"Загалом від початку опалювального сезону, більшість витоків, які сталися на мережах на сьогодні ліквідовано. Є ще витоки, з якими працюємо і поступово забезпечуємо споживачів послугою з постачання тепловою енергією", — додав Антон Безносиков.



Усього в місті працюють 43 котельні, які забезпечують споживачів тепловою енергією, розповів Антон Безносиков. Тепло в мережі підтримують відповідно до температури повітря, зазначила операторка котельні Ольга Бойко.



"При зовнішній температурі зовнішнього середовища в нас зараз +8, ми працюємо по температурному графіку. Має бути на 8 градусів 36 зворотня. В нас трошки є більше. Ми щойно скинули нагрузку на котел і температура ще не впала", — каже працівниця.



Зі слів Антона Безносикова, послугу централізованого теплопостачання від підприємства "Луцьктепло" загалом отримують 750 багатоквартирних будинків, де мешкають майже 55 тисяч абонентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку станом на 29 жовтня без опалення залишаються 8 багатоквартирних будинків. Під час запуску опалювального сезону, що стартував 16 жовтня, на теплотрасах міста сталися 14 поривів, окремі з яких зараз ліквідовують.Про це Суспільному розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло"У будинку на вулиці Бібліотечній від початку опалювального сезону цього року тепло не подавали, розповіла пенсіонерка Тамара Кравчук. "Лягаю спати, грію в бутилках воду, лягаю, накриваюсь двома одіялами і так лежу. Батарея холодна-прехолодна як льодянка", — сказала жінка.Речник Антон Безносиков зазначив, що на цій вулиці поруч із будинком не знайшли місце пориву теплотраси.Отримували тепло протягом двох днів 4 будинки на проспекті Волі, а також гімназія № 4. Лучанка Мар’яна Франчук розповіла: в оселі зараз дуже холодно.Двоє діток, потрібно опалення, квартира холодна, навіть немає як щоб ті самі речі висохли, потрібно вмикати хоча б дуйчика. Хай тиждень ти накрутив дуйчиком 400 гривень. Для мами в декреті це відгукується по кишені", — сказала жінка.На подвір’ї будинків, що на проспекті Волі, комунальники завершують зварювальні роботи, після чого розпочнуть заповнювати теплотрасу водою, зазначив речник "Луцьктепла"."Загалом від початку опалювального сезону, більшість витоків, які сталися на мережах на сьогодні ліквідовано. Є ще витоки, з якими працюємо і поступово забезпечуємо споживачів послугою з постачання тепловою енергією", — додав Антон Безносиков.Усього в місті працюють 43 котельні, які забезпечують споживачів тепловою енергією, розповів Антон Безносиков. Тепло в мережі підтримують відповідно до температури повітря, зазначила операторка котельні Ольга Бойко."При зовнішній температурі зовнішнього середовища в нас зараз +8, ми працюємо по температурному графіку. Має бути на 8 градусів 36 зворотня. В нас трошки є більше. Ми щойно скинули нагрузку на котел і температура ще не впала", — каже працівниця.Зі слів Антона Безносикова, послугу централізованого теплопостачання від підприємства "Луцьктепло" загалом отримують 750 багатоквартирних будинків, де мешкають майже 55 тисяч абонентів.

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