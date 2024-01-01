На Волині збільшилася кількість інсультів

Від початку 2024 року бригади екстреної медичної допомоги на Волині 3 739 разів виїздили на виклики до пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Це — на 308 виїздів більше, ніж торік.Таку статистику 29 жовтня, у Всесвітній день боротьби з інсультом, оприлюднили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Медики зазначили, що 3 671 пацієнта (98,2 %) доставили на госпіталізацію до лікарень області, які мають договір з НСЗУ щодо лікування пацієнтів з гострим мозковим інсультом.Що таке інсульт і які його симптомиІнсульт — це порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку, інвалідності та смерті."Якщо людина з ознаками інсульту отримує лікарську допомогу упродовж перших 4,5 години, то має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких й незворотних наслідків", — зазначили лікарі Центру екстреної медицини.Симптоми інсульту можна запам’ятати за абревіатурою МОЗОК:Мовлення — нерозбірлива мова або нерозуміння слів.Обличчя — раптова асиметрія обличчя або “крива” усмішка.Запаморочення — втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль.Очі — раптове погіршення зору, двоїння в очах.Кінцівки — раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони. Немає сил потиснути руку, підняти руки.