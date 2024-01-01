На Волині збільшилася кількість інсультів

На Волині збільшилася кількість інсультів
Від початку 2024 року бригади екстреної медичної допомоги на Волині 3 739 разів виїздили на виклики до пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Це — на 308 виїздів більше, ніж торік.

Таку статистику 29 жовтня, у Всесвітній день боротьби з інсультом, оприлюднили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Медики зазначили, що 3 671 пацієнта (98,2 %) доставили на госпіталізацію до лікарень області, які мають договір з НСЗУ щодо лікування пацієнтів з гострим мозковим інсультом.

Що таке інсульт і які його симптоми

Інсульт — це порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку, інвалідності та смерті.

"Якщо людина з ознаками інсульту отримує лікарську допомогу упродовж перших 4,5 години, то має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких й незворотних наслідків", — зазначили лікарі Центру екстреної медицини.

Симптоми інсульту можна запам’ятати за абревіатурою МОЗОК:

Мовлення — нерозбірлива мова або нерозуміння слів.
Обличчя — раптова асиметрія обличчя або “крива” усмішка.
Запаморочення — втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль.
Очі — раптове погіршення зору, двоїння в очах.
Кінцівки — раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони. Немає сил потиснути руку, підняти руки.

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Теги: інсульти, волинь
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