На Волині збільшилася кількість інсультів
Сьогодні, 07:15
Від початку 2024 року бригади екстреної медичної допомоги на Волині 3 739 разів виїздили на виклики до пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Це — на 308 виїздів більше, ніж торік.
Таку статистику 29 жовтня, у Всесвітній день боротьби з інсультом, оприлюднили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Медики зазначили, що 3 671 пацієнта (98,2 %) доставили на госпіталізацію до лікарень області, які мають договір з НСЗУ щодо лікування пацієнтів з гострим мозковим інсультом.
Що таке інсульт і які його симптоми
Інсульт — це порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку, інвалідності та смерті.
"Якщо людина з ознаками інсульту отримує лікарську допомогу упродовж перших 4,5 години, то має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких й незворотних наслідків", — зазначили лікарі Центру екстреної медицини.
Симптоми інсульту можна запам’ятати за абревіатурою МОЗОК:
Мовлення — нерозбірлива мова або нерозуміння слів.
Обличчя — раптова асиметрія обличчя або “крива” усмішка.
Запаморочення — втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль.
Очі — раптове погіршення зору, двоїння в очах.
Кінцівки — раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони. Немає сил потиснути руку, підняти руки.
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Таку статистику 29 жовтня, у Всесвітній день боротьби з інсультом, оприлюднили у Волинському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Медики зазначили, що 3 671 пацієнта (98,2 %) доставили на госпіталізацію до лікарень області, які мають договір з НСЗУ щодо лікування пацієнтів з гострим мозковим інсультом.
Що таке інсульт і які його симптоми
Інсульт — це порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку, інвалідності та смерті.
"Якщо людина з ознаками інсульту отримує лікарську допомогу упродовж перших 4,5 години, то має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких й незворотних наслідків", — зазначили лікарі Центру екстреної медицини.
Симптоми інсульту можна запам’ятати за абревіатурою МОЗОК:
Мовлення — нерозбірлива мова або нерозуміння слів.
Обличчя — раптова асиметрія обличчя або “крива” усмішка.
Запаморочення — втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль.
Очі — раптове погіршення зору, двоїння в очах.
Кінцівки — раптова слабкість, оніміння, частіше з однієї сторони. Немає сил потиснути руку, підняти руки.
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