У трьох ліцеях луцька відремонтують укриття

У трьох ліцеях луцька відремонтують укриття
Члени бюджетної комісії Луцькради ухвалили рішення про додаткове виділення коштів на ремонт укриттів у навчальних закладах міста. Це рішення стосується ліцеїв №4, №25 та №27, де існує нагальна потреба у забезпеченні надійного та безпечного укриття для школярів і педагогів.

Про це стало відомо у понеділок, 28 жовтня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, передає ВСН.

«Вчергове працювали у бюджетній комісії Луцькради. Погодили додаткове виділення коштів на ремонт укриттів навчальних закладів, зокрема ліцеїв № 4, 25 та 27», - повідомив голова комісії Андрій Разумовський.

Керівник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар зазначив у коментарі журналістам ВСН, що наразі точно не відома кількість укриттів, які потребують ремонту, проте підтвердив наявність такої потреби. Він також додав, що різні укриття потребують проведення дрібних ремонтних робіт, щоб відповідати необхідним стандартам безпеки.

Ініціатива з додатковим фінансуванням є відгуком на потреби освітніх закладів у забезпеченні безпеки під час навчального процесу. Водночас ремонт укриттів сприятиме спокою батьків, які зможуть бути впевнені, що у разі надзвичайної ситуації діти перебуватимуть у безпечному середовищі.

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Теги: комісія, укриття, Луцьк, ліцеї, ремонт
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