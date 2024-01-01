Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30 жовтня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.В середу, 30 жовтня, сонячна активність відповідатиме невеликим магнітним хвилюванням.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.