Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
В середу, 30 жовтня, сонячна активність відповідатиме невеликим магнітним хвилюванням.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
В середу, 30 жовтня, сонячна активність відповідатиме невеликим магнітним хвилюванням.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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