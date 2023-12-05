В Луцьку у дитячій поліклініці капітально відремонтували перший поверх

Луцький міський головата його заступникоглянули ремонт першого поверху міської дитячої поліклініки на вулиці Чорновола. Цього року його капітально відремонтували після того, як були розірвані угоди з орендарями, що винаймали площі на цій території.Про це повідомили у міській раді Луцька.«Ми вирішили тут все поміняти, аби наші маленькі пацієнти не відчували стресу від перебування в поліклініці, а були зосереджені на цих гарних малюнках та яскравих кольорах», – розповіла директор поліклінікиКошти на капремонт – а це 2,8 млн грн – були виділені з бюджету громади. За цей час в приміщенні встановлено пожежну сигналізацію, замінено всі металоконструкції. Повністю оновлена частина реєстратури, де батьки дітей отримують маршрут пацієнта. Відбувається налаштування двох електронних табло, що будуть інформувати відвідувачів про вільні місця до спеціалістів на обрану дату.У холі повністю оновлено стелю, за відсутності електрики його будуть освітлювати лампи на акумуляторах. Виконано ремонт підлоги, ремонт і оздоблення стін. Зараз їх прикрашають герої улюблених мультфільмів. Хол укомплектовано сучасними меблями. До входу в приміщення ведуть сходи центрального входу, які також відремонтовано.У клінічно-діагностичній лабораторії суттєво оновлена апаратура. За кошти НЗСУ придбано імунохемолюмінісцентний аналізатор вартістю 74 500 грн, 2 аналізатори глюкози і лактату на суму 320 000 грн. Впроваджено 20 нових методик дослідження біоматеріалу. Вони, зокрема, передбачають зменшення кількості досліджуваної крові, що фізично та психологічно менш травматично для дитини.«У попередні роки від відвідувачів дитячої поліклініки надходило дуже багато скарг на стан фоє, що був недопустимий для дитячого лікувального закладу. Після капітального ремонту фоє повністю змінилося. Тепер тут яскрава стеля, нова підлога, стіни, розмальовані малюнками з мультфільмів – усе для того, щоб діткам було краще, веселіше, і вони не так боялися заходити в поліклініку. В клінічно-діагностичній лабораторії замінено аналізатори, а також метод забору крові у дітей. Тому рухаємося вперед. По можливості будемо продовжувати робити більш зручними та комфортнішими наші медичні заклади. Що стосується наших діток, а в нас одна єдина дитяча поліклініка, то будемо особливо старатися», – наголосив міський голова Ігор Поліщук.Довідка: Луцька міська дитяча поліклініка надає первинну та спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну допомогу дитячому населенню міста. Медзаклад щодня відвідує близько 1500 дітей. У поліклініці функціонує 35 педіатричних дільниць, працює 125 лікарів та 129 медичних сестер. Договори з НЗСУ за програмою медичних гарантій укладені за 7 пакетами медичних послуг.