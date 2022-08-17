У Луцьку зірвалися тендери на безоплатне харчування учнів молодших класів: причина та шляхи вирішення





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Під час засідання бюджетної комісії Луцької міської ради в понеділок, 28 жовтня, головна бухгалтерка Луцького комбінату шкільного і студентського харчування Людмила Козак прокоментувала ситуацію, пояснивши, чому її організація не змогла взяти участь у тендері:



«Головною причиною відмови стали завищені вимоги до раціону та обмежена ціна на харчування – 50 гривень за порцію. У таку суму важко вкластися, враховуючи якісні продукти та необхідні поживні елементи для здорового раціону школярів».



Людмила Козак вважає, що реальна вартість харчування, яке відповідало б нормам, становить щонайменше 80 гривень за порцію.



Проблеми забезпечення якісного харчування



Однією з вимог тендера були суворі норми щодо якості продуктів, що вимагають різноманітного і поживного меню для дітей. Здоровий дитячий раціон має включати необхідні мікроелементи та відповідати сучасним стандартам харчування, проте утримати баланс між якістю й обмеженою вартістю виявилося непросто.



Відсутність учасників тендеру ставить під питання вчасне постачання харчування до шкіл. Якщо питання не вирішити найближчим часом, школи залишаться без постачальника, а це може зірвати запуск програми безоплатного харчування, яку очікували сотні родин.



Шляхи вирішення проблеми



Для мешканців Луцька питання дитячого харчування у школах є важливим, оскільки здорове та збалансоване харчування допомагає дітям краще концентруватися на навчанні й покращує їхнє самопочуття. Батьки також сподіваються на започаткування програми, аби не лише полегшити свій бюджет, а й бути впевненими в якості харчування своїх дітей у школах.



Журналісти ВСН поцікавилися у керівника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря, якими будуть шляхи вирішення проблеми



«Навчальні заклади у цій ситуації можуть укладати прямі угоди з компаніями з аутсорсингу чи кейтерингу. 50 гривень за порцію – це норма визначена Міністерством освіти, тому ми виходили з цієї цифри і закладали цю вартість у тендери», - сказав Віталій Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку листопада в школах Луцька планували запустити урядову програму безоплатного харчування для учнів молодших класів, але через брак компаній, охочих взяти участь у тендері, це може опинитися під загрозою. Зокрема, жодна компанія міста не подала заявки на участь, що означає можливе затримання або перегляд умов програми.Пише ВСН Під час засідання бюджетної комісії Луцької міської ради в понеділок, 28 жовтня, головна бухгалтерка Луцького комбінату шкільного і студентського харчуванняпрокоментувала ситуацію, пояснивши, чому її організація не змогла взяти участь у тендері:«Головною причиною відмови стали завищені вимоги до раціону та обмежена ціна на харчування – 50 гривень за порцію. У таку суму важко вкластися, враховуючи якісні продукти та необхідні поживні елементи для здорового раціону школярів».Людмила Козак вважає, що реальна вартість харчування, яке відповідало б нормам, становить щонайменше 80 гривень за порцію.Проблеми забезпечення якісного харчуванняОднією з вимог тендера були суворі норми щодо якості продуктів, що вимагають різноманітного і поживного меню для дітей. Здоровий дитячий раціон має включати необхідні мікроелементи та відповідати сучасним стандартам харчування, проте утримати баланс між якістю й обмеженою вартістю виявилося непросто.Відсутність учасників тендеру ставить під питання вчасне постачання харчування до шкіл. Якщо питання не вирішити найближчим часом, школи залишаться без постачальника, а це може зірвати запуск програми безоплатного харчування, яку очікували сотні родин.Шляхи вирішення проблемиДля мешканців Луцька питання дитячого харчування у школах є важливим, оскільки здорове та збалансоване харчування допомагає дітям краще концентруватися на навчанні й покращує їхнє самопочуття. Батьки також сподіваються на започаткування програми, аби не лише полегшити свій бюджет, а й бути впевненими в якості харчування своїх дітей у школах.Журналісти ВСН поцікавилися у керівника Департаменту освіти Луцької міської ради, якими будуть шляхи вирішення проблеми«Навчальні заклади у цій ситуації можуть укладати прямі угоди з компаніями з аутсорсингу чи кейтерингу. 50 гривень за порцію – це норма визначена Міністерством освіти, тому ми виходили з цієї цифри і закладали цю вартість у тендери», - сказав Віталій Бондар.

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