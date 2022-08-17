У Луцьку зірвалися тендери на безоплатне харчування учнів молодших класів: причина та шляхи вирішення

У Луцьку зірвалися тендери на безоплатне харчування учнів молодших класів: причина та шляхи вирішення
На початку листопада в школах Луцька планували запустити урядову програму безоплатного харчування для учнів молодших класів, але через брак компаній, охочих взяти участь у тендері, це може опинитися під загрозою. Зокрема, жодна компанія міста не подала заявки на участь, що означає можливе затримання або перегляд умов програми.

Пише ВСН.

Під час засідання бюджетної комісії Луцької міської ради в понеділок, 28 жовтня, головна бухгалтерка Луцького комбінату шкільного і студентського харчування Людмила Козак прокоментувала ситуацію, пояснивши, чому її організація не змогла взяти участь у тендері:

«Головною причиною відмови стали завищені вимоги до раціону та обмежена ціна на харчування – 50 гривень за порцію. У таку суму важко вкластися, враховуючи якісні продукти та необхідні поживні елементи для здорового раціону школярів».

Людмила Козак вважає, що реальна вартість харчування, яке відповідало б нормам, становить щонайменше 80 гривень за порцію.

Проблеми забезпечення якісного харчування

Однією з вимог тендера були суворі норми щодо якості продуктів, що вимагають різноманітного і поживного меню для дітей. Здоровий дитячий раціон має включати необхідні мікроелементи та відповідати сучасним стандартам харчування, проте утримати баланс між якістю й обмеженою вартістю виявилося непросто.

Відсутність учасників тендеру ставить під питання вчасне постачання харчування до шкіл. Якщо питання не вирішити найближчим часом, школи залишаться без постачальника, а це може зірвати запуск програми безоплатного харчування, яку очікували сотні родин.

Шляхи вирішення проблеми

Для мешканців Луцька питання дитячого харчування у школах є важливим, оскільки здорове та збалансоване харчування допомагає дітям краще концентруватися на навчанні й покращує їхнє самопочуття. Батьки також сподіваються на започаткування програми, аби не лише полегшити свій бюджет, а й бути впевненими в якості харчування своїх дітей у школах.

Журналісти ВСН поцікавилися у керівника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря, якими будуть шляхи вирішення проблеми

«Навчальні заклади у цій ситуації можуть укладати прямі угоди з компаніями з аутсорсингу чи кейтерингу. 50 гривень за порцію – це норма визначена Міністерством освіти, тому ми виходили з цієї цифри і закладали цю вартість у тендери», - сказав Віталій Бондар.

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Теги: харчування, школи, Луцьк
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