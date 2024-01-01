Військовий майже на п'ять років зник із військової частини: що вирішив суд

Військовий майже на п'ять років зник із військової частини: що вирішив суд
На Волині судили рядового, який ще до початку повномасштабного вторгнення зник з військової частини. Чоловікові дали два роки умовного терміну.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, передають Волинські новини.

Як зазначається, Віталій К. тричі залишав місце служби без дозволу командира. Вперше це сталося 5 червня 2019 року. Тоді чоловік зник на два місяці. Вдруге його не було з 12 вересня до 4 листопада того ж року.

А наприкінці листопада 2019-го волинянин знову самовільно покинув військову частину і був відсутній аж до 9 липня 2024 року.

Обвинувачений свою вину повністю визнав, розкаявся, просив суворо не карати. Як пояснив, у 2018-му добровільно підписав контракт, був у зоні бойових дій у статусі бойового медика. Він проходив курс лікування, а на теперішній час визнаний непридатним.

Водночас він працює фахівцем благодійного фонду, живе зі співмешканкою та її доньками. Зі слів чоловіка, наміру повертатися до військової служби він не мав, бо вважав, що більше приносить користі від нинішньої роботи.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 4 ст. 407 КК України, тобто як самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах особливого періоду. Він вперше притягається до криміналу, має звання рядового, за місцем служби характеризується негативно.

Суд визнав Віталія К. винним та призначив йому чотири роки позбавлення волі. Але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком у два роки.

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Теги: ухилянти, суд
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