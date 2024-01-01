Журналіст з Луцька намагався незаконно потрапити в Польщу

Журналіст з Луцька намагався незаконно потрапити в Польщу
Шеф-редактор телеканалу «Прямий» отримав 68 тисяч штрафу. Уродженець Луцька хотів із підробленими документами потрапити в Польщу.

Про це стало відомо із вироку Любомльського районного суду, пише сайт «Волинські новини».

Віктор М. вступив у змову із невстановленою особою щодо виготовлення документів, що надають право безперешкодного виїзду за межі України. Йдеться про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.

Згодом чоловік отримав підробку, де вказувалося, що він нібито непридатний до служби у війську. Мовляв, має вірусний гепатит С у важкій формі.

Зранку 19 лютого 2024 року журналіст із фейковим діагнозом намагався виїхати в Польщу через пункт пропуску залізничного сполучення «Ягодин». Але прикордонники вгледіли порушення в документах.

Обвинувачений на суді визнав факт кримінальних правопорушень. Його судили за ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, тобто за сприяння у підробці документів і використання таких. Відомо, що чоловік вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, має на утриманні дитину.

Він працював шеф-редактором на телеканалі «Прямий».

У підсумку суд визнав Віктора М. винним і призначив йому 68 тисяч гривень штрафу.

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Теги: ухилянти, суд
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