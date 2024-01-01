Помер захисник з Волині Віталій Прус
Сьогодні, 20:38
Не стало 49-річного Героя з Волині Віталія Пруса.
Про це повідомили в Горохівській громаді.
Раптово обірвалося життя військовослужбовця Збройних Сил України Пруса Віталія Васильовича. Народився 1975 року народження у місті Горохів. Проходив військову службу поблизу населеного пункту Новомиколаївка Запорізької області, де мужньо відстоював територіальну цілісність Батьківщини.
27 жовтня, перебуваючи у відпустці, його серце перестало битися. Чин похорону відбудеться 30 жовтня 2024 року, о 10:30 год від дому померлого військовослужбовця.
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Про це повідомили в Горохівській громаді.
Раптово обірвалося життя військовослужбовця Збройних Сил України Пруса Віталія Васильовича. Народився 1975 року народження у місті Горохів. Проходив військову службу поблизу населеного пункту Новомиколаївка Запорізької області, де мужньо відстоював територіальну цілісність Батьківщини.
27 жовтня, перебуваючи у відпустці, його серце перестало битися. Чин похорону відбудеться 30 жовтня 2024 року, о 10:30 год від дому померлого військовослужбовця.
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