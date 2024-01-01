Помер захисник з Волині Віталій Прус

Віталія Пруса.



Про це повідомили в Горохівській громаді.



Раптово обірвалося життя військовослужбовця Збройних Сил України Пруса Віталія Васильовича. Народився 1975 року народження у місті Горохів. Проходив військову службу поблизу населеного пункту Новомиколаївка Запорізької області, де мужньо відстоював територіальну цілісність Батьківщини.



27 жовтня, перебуваючи у відпустці, його серце перестало битися. Чин похорону відбудеться 30 жовтня 2024 року, о 10:30 год від дому померлого військовослужбовця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Не стало 49-річного Героя з ВолиніПро це повідомили в Горохівській громаді.Раптово обірвалося життя військовослужбовця Збройних Сил України Пруса Віталія Васильовича. Народився 1975 року народження у місті Горохів. Проходив військову службу поблизу населеного пункту Новомиколаївка Запорізької області, де мужньо відстоював територіальну цілісність Батьківщини.27 жовтня, перебуваючи у відпустці, його серце перестало битися. Чин похорону відбудеться 30 жовтня 2024 року, о 10:30 год від дому померлого військовослужбовця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію