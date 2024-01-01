Помер захисник з Волині Віталій Прус

Помер захисник з Волині Віталій Прус
Не стало 49-річного Героя з Волині Віталія Пруса.

Про це повідомили в Горохівській громаді.

Раптово обірвалося життя військовослужбовця Збройних Сил України Пруса Віталія Васильовича. Народився 1975 року народження у місті Горохів. Проходив військову службу поблизу населеного пункту Новомиколаївка Запорізької області, де мужньо відстоював територіальну цілісність Батьківщини.

27 жовтня, перебуваючи у відпустці, його серце перестало битися. Чин похорону відбудеться 30 жовтня 2024 року, о 10:30 год від дому померлого військовослужбовця.
Помер захисник з Волині Віталій Прус


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
29 місяців в російському полоні: до Луцька повернувся звільнений Дмитро Селютін
Сьогодні, 21:15
Помер захисник з Волині Віталій Прус
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр
Сьогодні, 19:10
На Волині через суд вимагають виплатити грошову допомогу випускниці, яка позбавлена батьківського піклування
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
На Полтавщині помер захисник Володимир Євпак з Волині На Полтавщині помер захисник Володимир Євпак з Волині
25 жовтень, 20:38
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Пелех
24 жовтень, 05:12
На війні загинув Герой з Луцька Олег Березовський На війні загинув Герой з Луцька Олег Березовський
23 жовтень, 20:41
На війні з окупантами загинули Герої з Луцька Віктор Каленик та Василь Мельничук На війні з окупантами загинули Герої з Луцька Віктор Каленик та Василь Мельничук
21 жовтень, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
29 місяців в російському полоні: до Луцька повернувся звільнений Дмитро Селютін
Сьогодні, 21:15
 0
Помер захисник з Волині Віталій Прус
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр
Сьогодні, 19:10
 0
На Волині через суд вимагають виплатити грошову допомогу випускниці, яка позбавлена батьківського піклування
Сьогодні, 18:04
 0
Медіа
відео
1/8