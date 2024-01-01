29 місяців в російському полоні: до Луцька повернувся звільнений Дмитро Селютін

29 місяців в російському полоні: до Луцька повернувся звільнений Дмитро Селютін
У вівторок, 29 жовтня, в Луцьку в дворі рідного будинку зустріли звільненого після 29 місяців російського полону Дмитра Селютіна.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

«Нарешті зустріли в Луцьку в рідному дворі нашого Дмитра Селютіна.

Морський піхотинець з Луцька Дмитро Селютін після 29 місяців повернувся з російського полону додому.

Вітаємо маму Дмитра Наталію Ніколаєву з поверненням сина в рідну домівку!» - йдеться у дописі міського голови.

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Теги: полонені, звільнення
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