Як потрапити на програму від центру Дія.Бізнес у Луцьку: чек-лист





На базі центру всі охочі можуть побувати на лекціях і тренінгах, відвідати безплатні консультації від фахівців з різних галузей підприємництва, а також стати учасником освітньо-грантових, освітньо-стипендіальних чи акселераційних програм.



Програми від центру Дія.Бізнес – це навчальні курси, під час яких учасники отримують нові знання в різних сферах підприємництва, мають можливість поспілкуватися з топовими бізнес-експертами та коучами, а також створити бізнес-план. По завершенню деяких програм є можливість залучити фінансову допомогу на розвиток та масштабування своєї справи.



За час функціонування центру Дія.Бізнес в Луцьку – а це понад півтора року – тут відбулося вісім таких програм, учасниками яких стали майже 500 осіб.



Це візійний жіночий акселератор «Відважна», національна акселераційна програма «Власне», національна освітня програма «Світанок», національна освітньо-грантова програма «Початок», другий сезон візійного жіночого акселератора «Відважна 2. Масштабування та диджиталізація», національна освітньо-грантова програма «Міцність», національна освітньо-грантова програма «Траєкторія» та освітня програма «Компас: рестарт та розвиток бізнесу».



Де шукати інформацію про майбутні програми?

Її постійно публікують на національному порталі Дія.Бізнес та офіційних сторінках центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку. Варто лиш бути підписаним на ці джерела чи періодично переглядати їх, аби не пропустити анонс.



Національний портал Дія.Бізнес:



Сайт центру Дія.Бізнес у Луцьку:



Instagram центру Дія.Бізнес у Луцьку:



Facebook центру Дія.Бізнес у Луцьку:



Telegram центру Дія.Бізнес у Луцьку:



Як стати учасником?

Необхідно перейти на лендинг проєкту за посиланням (до прикладу як тут: https://www.micnist.com/) та залишити заявку на участь.



Важливо розуміти, що існують проєкти для вузьких цільових аудиторій, наприклад жінок, ветеранів та членів їх сімей або підприємців, чий бізнес постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення.



У таких випадках під час заповнення заявки необхідно переконатися, що ви та ваш бізнес точно відповідає усім критеріям участі.



Що далі?

Якщо ваш проєкт оберуть для участі, то команда національного проєкту Дія.Бізнес обов’язково з вами зв’яжеться та повідомить усі деталі.



Після цього учасник проходить освітню частину програми. Зазвичай, вона складається з освітніх модулів із топспікерами з усієї країни, практичних лекцій від експертів-практиків та менторських сесій.



Інколи в програмі присутній психологічний компонент, де додатковими є години групових занять із психологом. Це допомагає учасникам ставати впевненішими в собі та своїй справі, розвивати мотивацію.



Далі учасник подає презентацію свого бізнес-проєкту на експертну оцінку. Найкращі роботи потрапляють у список на отримання фінансування чи допуску до пітчингу (тобто захисту бізнес-проєкту перед журі) для залучення фінансування.



Які програми відбудуться найближчим часом?

Зараз проходить набір на освітньо-стипендіальну програму «Міцність 2». Вона спрямована на надання підтримки для відновлення, розвитку та масштабування підприємств, що постраждали від повномасштабної війни в Україні. Учасники зможуть покращити управлінські навички, розробити ефективні бізнес-стратегії та впровадити інноваційні рішення.



Взимку стартуватиме програма для ветеранів та членів їх сімей.



Слідкуйте за анонсами центру Дія. Бізнес у Луцьку, в разі запитань – пишіть на офіційні сторінки чи приходьте безпосередньо до центру за консультацією. Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 26 (4 поверх).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку – це місце, де кожен чинний ФОП або людина, що тільки збирається розпочати власну справу, має можливість отримати допомогу та знання.На базі центру всі охочі можуть побувати на лекціях і тренінгах, відвідати безплатні консультації від фахівців з різних галузей підприємництва, а також стати учасником освітньо-грантових, освітньо-стипендіальних чи акселераційних програм.Програми від центру Дія.Бізнес – це навчальні курси, під час яких учасники отримують нові знання в різних сферах підприємництва, мають можливість поспілкуватися з топовими бізнес-експертами та коучами, а також створити бізнес-план. По завершенню деяких програм є можливість залучити фінансову допомогу на розвиток та масштабування своєї справи.За час функціонування центру Дія.Бізнес в Луцьку – а це понад півтора року – тут відбулося вісім таких програм, учасниками яких стали майже 500 осіб.Це візійний жіночий акселератор «Відважна», національна акселераційна програма «Власне», національна освітня програма «Світанок», національна освітньо-грантова програма «Початок», другий сезон візійного жіночого акселератора «Відважна 2. Масштабування та диджиталізація», національна освітньо-грантова програма «Міцність», національна освітньо-грантова програма «Траєкторія» та освітня програма «Компас: рестарт та розвиток бізнесу».Її постійно публікують на національному порталі Дія.Бізнес та офіційних сторінках центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку. Варто лиш бути підписаним на ці джерела чи періодично переглядати їх, аби не пропустити анонс.Національний портал Дія.Бізнес: https://business.diia.gov.ua/ Сайт центру Дія.Бізнес у Луцьку: https://diia-business-lutsk.com/ Instagram центру Дія.Бізнес у Луцьку: https://www.instagram.com/diia.business.lutsk Facebook центру Дія.Бізнес у Луцьку: https://www.facebook.com/diia.business.lutsk Telegram центру Дія.Бізнес у Луцьку: https://t.me/diiabusiness_lutsk Необхідно перейти на лендинг проєкту за посиланням (до прикладу як тут: https://www.micnist.com/) та залишити заявку на участь.Важливо розуміти, що існують проєкти для вузьких цільових аудиторій, наприклад жінок, ветеранів та членів їх сімей або підприємців, чий бізнес постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення.У таких випадках під час заповнення заявки необхідно переконатися, що ви та ваш бізнес точно відповідає усім критеріям участі.Якщо ваш проєкт оберуть для участі, то команда національного проєкту Дія.Бізнес обов’язково з вами зв’яжеться та повідомить усі деталі.Після цього учасник проходить освітню частину програми. Зазвичай, вона складається з освітніх модулів із топспікерами з усієї країни, практичних лекцій від експертів-практиків та менторських сесій.Інколи в програмі присутній психологічний компонент, де додатковими є години групових занять із психологом. Це допомагає учасникам ставати впевненішими в собі та своїй справі, розвивати мотивацію.Далі учасник подає презентацію свого бізнес-проєкту на експертну оцінку. Найкращі роботи потрапляють у список на отримання фінансування чи допуску до пітчингу (тобто захисту бізнес-проєкту перед журі) для залучення фінансування.Зараз проходить набір на освітньо-стипендіальну програму «Міцність 2». Вона спрямована на надання підтримки для відновлення, розвитку та масштабування підприємств, що постраждали від повномасштабної війни в Україні. Учасники зможуть покращити управлінські навички, розробити ефективні бізнес-стратегії та впровадити інноваційні рішення.Взимку стартуватиме програма для ветеранів та членів їх сімей.

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