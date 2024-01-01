Як потрапити на програму від центру Дія.Бізнес у Луцьку: чек-лист

Як потрапити на програму від центру Дія.Бізнес у Луцьку: чек-лист
Центр підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку – це місце, де кожен чинний ФОП або людина, що тільки збирається розпочати власну справу, має можливість отримати допомогу та знання.

На базі центру всі охочі можуть побувати на лекціях і тренінгах, відвідати безплатні консультації від фахівців з різних галузей підприємництва, а також стати учасником освітньо-грантових, освітньо-стипендіальних чи акселераційних програм.

Програми від центру Дія.Бізнес – це навчальні курси, під час яких учасники отримують нові знання в різних сферах підприємництва, мають можливість поспілкуватися з топовими бізнес-експертами та коучами, а також створити бізнес-план. По завершенню деяких програм є можливість залучити фінансову допомогу на розвиток та масштабування своєї справи.

За час функціонування центру Дія.Бізнес в Луцьку – а це понад півтора року – тут відбулося вісім таких програм, учасниками яких стали майже 500 осіб.

Це візійний жіночий акселератор «Відважна», національна акселераційна програма «Власне», національна освітня програма «Світанок», національна освітньо-грантова програма «Початок», другий сезон візійного жіночого акселератора «Відважна 2. Масштабування та диджиталізація», національна освітньо-грантова програма «Міцність», національна освітньо-грантова програма «Траєкторія» та освітня програма «Компас: рестарт та розвиток бізнесу».

Де шукати інформацію про майбутні програми?


Її постійно публікують на національному порталі Дія.Бізнес та офіційних сторінках центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку. Варто лиш бути підписаним на ці джерела чи періодично переглядати їх, аби не пропустити анонс.

Національний портал Дія.Бізнес: https://business.diia.gov.ua/

Сайт центру Дія.Бізнес у Луцьку: https://diia-business-lutsk.com/

Instagram центру Дія.Бізнес у Луцьку: https://www.instagram.com/diia.business.lutsk

Facebook центру Дія.Бізнес у Луцьку: https://www.facebook.com/diia.business.lutsk

Telegram центру Дія.Бізнес у Луцьку: https://t.me/diiabusiness_lutsk
Як потрапити на програму від центру Дія.Бізнес у Луцьку: чек-лист

Як стати учасником?


Необхідно перейти на лендинг проєкту за посиланням (до прикладу як тут: https://www.micnist.com/) та залишити заявку на участь.

Важливо розуміти, що існують проєкти для вузьких цільових аудиторій, наприклад жінок, ветеранів та членів їх сімей або підприємців, чий бізнес постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення.

У таких випадках під час заповнення заявки необхідно переконатися, що ви та ваш бізнес точно відповідає усім критеріям участі.
Як потрапити на програму від центру Дія.Бізнес у Луцьку: чек-лист

Що далі?


Якщо ваш проєкт оберуть для участі, то команда національного проєкту Дія.Бізнес обов’язково з вами зв’яжеться та повідомить усі деталі.

Після цього учасник проходить освітню частину програми. Зазвичай, вона складається з освітніх модулів із топспікерами з усієї країни, практичних лекцій від експертів-практиків та менторських сесій.

Інколи в програмі присутній психологічний компонент, де додатковими є години групових занять із психологом. Це допомагає учасникам ставати впевненішими в собі та своїй справі, розвивати мотивацію.

Далі учасник подає презентацію свого бізнес-проєкту на експертну оцінку. Найкращі роботи потрапляють у список на отримання фінансування чи допуску до пітчингу (тобто захисту бізнес-проєкту перед журі) для залучення фінансування.
Як потрапити на програму від центру Дія.Бізнес у Луцьку: чек-лист

Які програми відбудуться найближчим часом?


Зараз проходить набір на освітньо-стипендіальну програму «Міцність 2». Вона спрямована на надання підтримки для відновлення, розвитку та масштабування підприємств, що постраждали від повномасштабної війни в Україні. Учасники зможуть покращити управлінські навички, розробити ефективні бізнес-стратегії та впровадити інноваційні рішення.

Взимку стартуватиме програма для ветеранів та членів їх сімей.

Слідкуйте за анонсами центру Дія. Бізнес у Луцьку, в разі запитань – пишіть на офіційні сторінки чи приходьте безпосередньо до центру за консультацією. Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 26 (4 поверх).
Як потрапити на програму від центру Дія.Бізнес у Луцьку: чек-лист

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