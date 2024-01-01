Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр

Віктор Дудик, став на захист України у війні з Росією із початку повномасштабного вторгнення. До війська чоловік пішов добровольцем.



Історію 57-річного захисника зняв пресцентр волинської бригади на території одного з навчальних закладів на сході України, зруйнованого внаслідок бойових дій, пише



Віктор Дудик вчителював в сільській гімназії з 1992 року: спершу був вчителем захисту Вітчизни, потім — вчителем фізкультури. Розповів, що і в школі діти та колеги-педагоги раніше, і нині у війську побратими кличуть його "Андрійович".



"Коли в 2014 році почалася російська агресія, я зрозумів, що буде важко, що це не на один день... Дві години "Захисту Вітчизни" на тиждень тоді ще було зовсім мало... Ця війна надовго. Це не просто війна на передку — війна йде всюди. І я хочу, щоб ми, військові, були потрібні всім, на всій Україні! Це наша земля, і хотів би сказати: "Любіть Україну, як сонце любіть", — сказав військовий.



Вдома на волинського захисника із перемогою чекає дружина Людмила Дудик, котра працює на посаді директорки Туропинської гімназії.



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