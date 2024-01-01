Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр

Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр
Колишній педагог із Туропинської гімназії в Ковельському районі, а нині військовослужбовець 100-ї окремої механізованої бригади Віктор Дудик, став на захист України у війні з Росією із початку повномасштабного вторгнення. До війська чоловік пішов добровольцем.

Історію 57-річного захисника зняв пресцентр волинської бригади на території одного з навчальних закладів на сході України, зруйнованого внаслідок бойових дій, пише Суспільне.

Віктор Дудик вчителював в сільській гімназії з 1992 року: спершу був вчителем захисту Вітчизни, потім — вчителем фізкультури. Розповів, що і в школі діти та колеги-педагоги раніше, і нині у війську побратими кличуть його "Андрійович".

"Коли в 2014 році почалася російська агресія, я зрозумів, що буде важко, що це не на один день... Дві години "Захисту Вітчизни" на тиждень тоді ще було зовсім мало... Ця війна надовго. Це не просто війна на передку — війна йде всюди. І я хочу, щоб ми, військові, були потрібні всім, на всій Україні! Це наша земля, і хотів би сказати: "Любіть Україну, як сонце любіть", — сказав військовий.
Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр

Вдома на волинського захисника із перемогою чекає дружина Людмила Дудик, котра працює на посаді директорки Туропинської гімназії.
Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр
Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр
Сьогодні, 19:10
На Волині через суд вимагають виплатити грошову допомогу випускниці, яка позбавлена батьківського піклування
Сьогодні, 18:04
У Луцьку затримали п'яного водія, який скоїв аварію
Сьогодні, 17:17
Верховна Рада погодила звільнення генпрокурора Костіна
Сьогодні, 16:40
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
Сьогодні, 16:11
Схожі новини
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
Сьогодні, 16:11
На захист від російських дронів: дружина воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на РЕБ На захист від російських дронів: дружина воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на РЕБ
Сьогодні, 13:42
У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Згоранець У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Згоранець
Сьогодні, 10:35
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели трьох Героїв - Олега Березовського, Олега Годлевського та Василя Мельничука
25 жовтень, 15:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Покинув вчителювання, щоб захищати країну: історія військовослужбовця 100 ОМБр
Сьогодні, 19:10
 0
На Волині через суд вимагають виплатити грошову допомогу випускниці, яка позбавлена батьківського піклування
Сьогодні, 18:04
 0
У Луцьку затримали п'яного водія, який скоїв аварію
Сьогодні, 17:17
 0
Верховна Рада погодила звільнення генпрокурора Костіна
Сьогодні, 16:40
 0
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8