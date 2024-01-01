На Волині через суд вимагають виплатити грошову допомогу випускниці, яка позбавлена батьківського піклування

Прокурори наполягають на виплаті Прилісненським ліцеєм випускниці, позбавленій батьківського піклування, одноразової грошової допомоги.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Камінь-Каширська окружна прокуратура звернулася до Волинського окружного адміністративного суду з позовом до Прилісненського ліцею, аби зобовязати заклад освіти нарахувати та виплати цьогорічній випускниці з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразову грошову допомогу.Прокурори з'ясували, що, попри вимоги чинного законодавства, згідно з якими випускникам навчальних закладів, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачується грошова допомога в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку, така допомога дитині виплачена не була.Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді вимагатимуть виплати дитині передбаченої законом допомоги.