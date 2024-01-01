На Волині через суд вимагають виплатити грошову допомогу випускниці, яка позбавлена батьківського піклування

На Волині через суд вимагають виплатити грошову допомогу випускниці, яка позбавлена батьківського піклування
Прокурори наполягають на виплаті Прилісненським ліцеєм випускниці, позбавленій батьківського піклування, одноразової грошової допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Камінь-Каширська окружна прокуратура звернулася до Волинського окружного адміністративного суду з позовом до Прилісненського ліцею, аби зобовязати заклад освіти нарахувати та виплати цьогорічній випускниці з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразову грошову допомогу.

Прокурори з'ясували, що, попри вимоги чинного законодавства, згідно з якими випускникам навчальних закладів, які мають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачується грошова допомога в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку, така допомога дитині виплачена не була.

Втрутившись у ситуацію, прокурори в суді вимагатимуть виплати дитині передбаченої законом допомоги.

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Теги: Волинь, прокуратура, випускниця
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