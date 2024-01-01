У Луцьку затримали п'яного водія, який скоїв аварію
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Вчора, 28 жовтня, близько 19-ї години патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Героїв УПА.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
З’ясувалося, що автопригода сталася за участі двох автівок. Водій керуючи автомобілем Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з легковиком марки Renault Laguna.
Під час спілкування у водія інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 11 проміле. Чоловік не погодився з результатом та забажав пройти такий огляд в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив, що керманич нетверезий.
На водія інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
З’ясувалося, що автопригода сталася за участі двох автівок. Водій керуючи автомобілем Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з легковиком марки Renault Laguna.
Під час спілкування у водія інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 11 проміле. Чоловік не погодився з результатом та забажав пройти такий огляд в медичному закладі. Висновок лікаря підтвердив, що керманич нетверезий.
На водія інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування.
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