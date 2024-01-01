У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком

Луцька міська громада знову у скорботі. Сьогодні, 29 жовтня, її жителі провели в останню дорогу військовослужбовця, який віддав своє життя у війні з загарбницькою росією. Відспівування Героя відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Шепетюк Геннадій Миколайович (15.03.1973 року народження) загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Після завершення чину похорону, труну з тілом загиблого пронесли Театральним майданом.Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.Поховали Геннадія Шепетюка на кладовищі у селі Кульчин.