У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком

У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
Луцька міська громада знову у скорботі. Сьогодні, 29 жовтня, її жителі провели в останню дорогу військовослужбовця Геннадія Шепетюка, який віддав своє життя у війні з загарбницькою росією. Відспівування Героя відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Шепетюк Геннадій Миколайович (15.03.1973 року народження) загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Після завершення чину похорону, труну з тілом загиблого пронесли Театральним майданом.

Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.

Поховали Геннадія Шепетюка на кладовищі у селі Кульчин.
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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