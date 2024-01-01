У Луцьку попрощалися з Героєм Геннадієм Шепетюком
Сьогодні, 16:11
Луцька міська громада знову у скорботі. Сьогодні, 29 жовтня, її жителі провели в останню дорогу військовослужбовця Геннадія Шепетюка, який віддав своє життя у війні з загарбницькою росією. Відспівування Героя відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Шепетюк Геннадій Миколайович (15.03.1973 року народження) загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Після завершення чину похорону, труну з тілом загиблого пронесли Театральним майданом.
Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.
Поховали Геннадія Шепетюка на кладовищі у селі Кульчин.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Шепетюк Геннадій Миколайович (15.03.1973 року народження) загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Після завершення чину похорону, труну з тілом загиблого пронесли Театральним майданом.
Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн України.
Поховали Геннадія Шепетюка на кладовищі у селі Кульчин.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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