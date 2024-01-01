NYT дізналося, що просить Зеленський у секретній частині Плану перемоги

Володимир Зеленський у секретній частині свого Плану перемоги запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk.



Про це пише New York Times із посиланням на високопосадовців США, повідомляє



За даними журналістів, ця секретна частина стосувалася третього пункту Плану перемоги, що зосереджений на розміщенні в Україні «пакета неядерного стримування». Саме в межах цього пункту Україна нібито просить «томагавки».



Один зі співрозмовників видання, сказав, що це «абсолютно нездійсненна вимога». Дальність дії цих ракет становить 1500 миль (понад 2400 км) — а це в понад сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів великої дальності ATACMS, які Україна вже отримала цього року.



За словами американських посадовців, Київ буцімто не надав Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як він буде використовувати західну далекобійну зброю. Крім того, список цілей усередині росії, мовляв, значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати або будь-який інший союзник зможуть поставити Україні.



Видання також дізналося, що Зеленський «був приголомшений» тим, що американський президент Джо Байден не надав дозволу на удари вглиб росії під час його візиту до Вашингтона.



Радник українського президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив таку реакцію Зеленського. Він сказав, що Україна неодноразово пояснювала, чому їй потрібні ракети великої дальності.



«Всі деталі, перелік цілей і аргументація — в американців. На жаль, досі немає політичного рішення, щоб продовжувати», — сказав радник.



План перемоги Зеленського



Президент Володимир Зеленський 17 жовтня представив План перемоги у Верховній Раді. Він складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.



За його словами, якщо план вдасться реалізувати, то війну можна буде завершити не пізніше ніж 2025 року. Він каже, що план допоможе «примусити» росію взяти участь у другому Саміті миру та бути готовою закінчити війну: «І це не заморожування. І це не торгівля територіями чи суверенітетом України».



Документ містить п’ять пунктів: перший — геополітичний, що полягає у негайному запрошенні України до НАТО, наступні два — військові, четвертий — економічний і п’ятий — безпековий. Перші чотири призначені на час війни, щоб її завершити, а п’ятий — на післявоєнний період.



Зеленський уже презентував деталі плану у США та Європі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниу секретній частині свогозапросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk.Про це пише New York Times із посиланням на високопосадовців США, повідомляє Громадське За даними журналістів, ця секретна частина стосувалася третього пункту Плану перемоги, що зосереджений на розміщенні в Україні «пакета неядерного стримування». Саме в межах цього пункту Україна нібито просить «томагавки».Один зі співрозмовників видання, сказав, що це «абсолютно нездійсненна вимога». Дальність дії цих ракет становить 1500 миль (понад 2400 км) — а це в понад сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів великої дальності ATACMS, які Україна вже отримала цього року.За словами американських посадовців, Київ буцімто не надав Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як він буде використовувати західну далекобійну зброю. Крім того, список цілей усередині росії, мовляв, значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати або будь-який інший союзник зможуть поставити Україні.Видання також дізналося, що Зеленський «був приголомшений» тим, що американський президентне надав дозволу на удари вглиб росії під час його візиту до Вашингтона.Радник українського президента з комунікаційпідтвердив таку реакцію Зеленського. Він сказав, що Україна неодноразово пояснювала, чому їй потрібні ракети великої дальності.«Всі деталі, перелік цілей і аргументація — в американців. На жаль, досі немає політичного рішення, щоб продовжувати», — сказав радник.Президент Володимир Зеленський 17 жовтня представив План перемоги у Верховній Раді. Він складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.За його словами, якщо план вдасться реалізувати, то війну можна буде завершити не пізніше ніж 2025 року. Він каже, що план допоможе «примусити» росію взяти участь у другому Саміті миру та бути готовою закінчити війну: «І це не заморожування. І це не торгівля територіями чи суверенітетом України».Документ містить п’ять пунктів: перший — геополітичний, що полягає у негайному запрошенні України до НАТО, наступні два — військові, четвертий — економічний і п’ятий — безпековий. Перші чотири призначені на час війни, щоб її завершити, а п’ятий — на післявоєнний період.Зеленський уже презентував деталі плану у США та Європі.

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