WSJ: у Пентагоні побоюються нестачі ракет для ППО

WSJ: у Пентагоні побоюються нестачі ракет для ППО
Видання The Wall Street Journal пише, що у Пентагоні та оборонних колах США посилюється занепокоєння щодо можливого дефіциту ракет-перехоплювачів для систем ППО, оскільки їх витрачають швидше, ніж встигають виробляти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

У статті розповідають, що через російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів американські запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуватися.

У Пентагоні нібито стурбовані, що склади порожніють швидше, ніж надходять ракети на заміну, і це загрожує значними проблемами для США у випадку, якщо війна почнеться ще й у Тихоокеанському регіоні.

Попри великі обсяги використання ППО в Україні, у статті акцентують на витратах перехоплювачів на Близькому Сході.

Неназвані посадовці кажуть, що з жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, було використано більше сотні найпоширеніших стандартних ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна
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