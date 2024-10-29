WSJ: у Пентагоні побоюються нестачі ракет для ППО





Про це пише



У статті розповідають, що через російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів американські запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуватися.



У Пентагоні нібито стурбовані, що склади порожніють швидше, ніж надходять ракети на заміну, і це загрожує значними проблемами для США у випадку, якщо війна почнеться ще й у Тихоокеанському регіоні.



Попри великі обсяги використання ППО в Україні, у статті акцентують на витратах перехоплювачів на Близькому Сході.



Неназвані посадовці кажуть, що з жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, було використано більше сотні найпоширеніших стандартних ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Видання The Wall Street Journal пише, що у Пентагоні та оборонних колах США посилюється занепокоєння щодо можливого дефіциту ракет-перехоплювачів для систем ППО, оскільки їх витрачають швидше, ніж встигають виробляти.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.У статті розповідають, що через російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів американські запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуватися.У Пентагоні нібито стурбовані, що склади порожніють швидше, ніж надходять ракети на заміну, і це загрожує значними проблемами для США у випадку, якщо війна почнеться ще й у Тихоокеанському регіоні.Попри великі обсяги використання ППО в Україні, у статті акцентують на витратах перехоплювачів на Близькому Сході.Неназвані посадовці кажуть, що з жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, було використано більше сотні найпоширеніших стандартних ракет.

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