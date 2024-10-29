ВР прийняла законопроєкт щодо удосконалення проведення медико-соціальної експертизи
Сьогодні, 14:12
Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт 11225 щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.
Законопроєкт в цілому підтримали 284 депутати, повідомила нардеп Ірина Геращенко, пише LB.ua.
Вона зазначила, що законопроєкт модернізує процедуру медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) через:
- можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;
- зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи;
внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.
Водночас, як зазначає Ірина Геращенко, виникає питання щодо майбутнього МСЕК, адже Зеленський заявив про їх ліквідацію з 1 січня 2025 року.
Нещодавно уряд затвердив план протидії корупції в МСЕК: рішення комісій перевірить спеціальна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Законопроєкт в цілому підтримали 284 депутати, повідомила нардеп Ірина Геращенко, пише LB.ua.
Вона зазначила, що законопроєкт модернізує процедуру медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) через:
- можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;
- зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи;
внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.
Водночас, як зазначає Ірина Геращенко, виникає питання щодо майбутнього МСЕК, адже Зеленський заявив про їх ліквідацію з 1 січня 2025 року.
Нещодавно уряд затвердив план протидії корупції в МСЕК: рішення комісій перевірить спеціальна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний водій з’їхав у кювет та врізався у дерево
Сьогодні, 15:16
WSJ: у Пентагоні побоюються нестачі ракет для ППО
Сьогодні, 14:46
ВР прийняла законопроєкт щодо удосконалення проведення медико-соціальної експертизи
Сьогодні, 14:12
На захист від російських дронів: дружина воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на РЕБ
Сьогодні, 13:42