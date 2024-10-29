ВР прийняла законопроєкт щодо удосконалення проведення медико-соціальної експертизи

ВР прийняла законопроєкт щодо удосконалення проведення медико-соціальної експертизи
Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт 11225 щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Законопроєкт в цілому підтримали 284 депутати, повідомила нардеп Ірина Геращенко, пише LB.ua.

Вона зазначила, що законопроєкт модернізує процедуру медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) через:

- можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;

- зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи;
внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.

Водночас, як зазначає Ірина Геращенко, виникає питання щодо майбутнього МСЕК, адже Зеленський заявив про їх ліквідацію з 1 січня 2025 року.

Нещодавно уряд затвердив план протидії корупції в МСЕК: рішення комісій перевірить спеціальна група.


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Теги: МСЕК, законопроєкт
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