Уночі росіяни запустили по Україні 48 дронів і крилату ракету

Уночі росіяни запустили по Україні 48 дронів і крилату ракету
Цієї ночі ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" Кривий Ріг. Запуск відбувся з Криму.

Також росіяни випустили 48 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу з Орла і Курська (Росія). Окрім того, авіація цілодобово била КАБами по прифронтових територіях, повідомили Повітряні сили.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в росію. Інформація уточнюється та оновлюється", – зазначили військові.

ППО працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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