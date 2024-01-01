Уночі росіяни запустили по Україні 48 дронів і крилату ракету
Сьогодні, 12:10
Цієї ночі ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" Кривий Ріг. Запуск відбувся з Криму.
Також росіяни випустили 48 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу з Орла і Курська (Росія). Окрім того, авіація цілодобово била КАБами по прифронтових територіях, повідомили Повітряні сили.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в росію. Інформація уточнюється та оновлюється", – зазначили військові.
ППО працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях.
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Також росіяни випустили 48 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу з Орла і Курська (Росія). Окрім того, авіація цілодобово била КАБами по прифронтових територіях, повідомили Повітряні сили.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в росію. Інформація уточнюється та оновлюється", – зазначили військові.
ППО працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях.
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