У центрі Луцька молодики роз'їжджали на авто з російською музикою

У центрі Луцька молодики роз'їжджали на авто з російською музикою
У центрі Луцька молодики їздили в кузові пікапа та гучно слухали реп російською мовою.

Відповідне відео опублікували на сторінці "Луцьк сьогодні" в інстаграмі.

На записі видно що все відбувається на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової.

Два молодики, які перебувають в кузові жовтого пікапа, дуже гучно слухають трек російською мовою та ще й підспівують.

До слова, хлопці, ймовірно, порушують Правила дорожнього руху. Адже згідно ПДР, без спеціально обладнаних місць перебувати в кузові під час руху заборонено.


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