У центрі Луцька молодики роз'їжджали на авто з російською музикою
Сьогодні, 12:00
У центрі Луцька молодики їздили в кузові пікапа та гучно слухали реп російською мовою.
Відповідне відео опублікували на сторінці "Луцьк сьогодні" в інстаграмі.
На записі видно що все відбувається на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової.
Два молодики, які перебувають в кузові жовтого пікапа, дуже гучно слухають трек російською мовою та ще й підспівують.
До слова, хлопці, ймовірно, порушують Правила дорожнього руху. Адже згідно ПДР, без спеціально обладнаних місць перебувати в кузові під час руху заборонено.
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Відповідне відео опублікували на сторінці "Луцьк сьогодні" в інстаграмі.
На записі видно що все відбувається на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової.
Два молодики, які перебувають в кузові жовтого пікапа, дуже гучно слухають трек російською мовою та ще й підспівують.
До слова, хлопці, ймовірно, порушують Правила дорожнього руху. Адже згідно ПДР, без спеціально обладнаних місць перебувати в кузові під час руху заборонено.
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