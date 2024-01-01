У центрі Луцька молодики роз'їжджали на авто з російською музикою





Відповідне відео опублікували на



На записі видно що все відбувається на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової.



Два молодики, які перебувають в кузові жовтого пікапа, дуже гучно слухають трек російською мовою та ще й підспівують.



До слова, хлопці, ймовірно, порушують Правила дорожнього руху. Адже згідно ПДР, без спеціально обладнаних місць перебувати в кузові під час руху заборонено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька молодики їздили в кузові пікапа та гучно слухали реп російською мовою.Відповідне відео опублікували на сторінці "Луцьк сьогодні" в інстаграмі.На записі видно що все відбувається на перехресті проспекту Волі та вулиці Паркової.Два молодики, які перебувають в кузові жовтого пікапа, дуже гучно слухають трек російською мовою та ще й підспівують.До слова, хлопці, ймовірно, порушують Правила дорожнього руху. Адже згідно ПДР, без спеціально обладнаних місць перебувати в кузові під час руху заборонено.

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