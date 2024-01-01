На захист від російських дронів: дружина воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на РЕБ
Сьогодні, 13:42
Дружина військовослужбовця з Волині Світлана Філонюк звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти у зборі коштів.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
"Мій чоловік зараз захищає Україну у складі 505-ої ОБМП на східному напрямку. Їм нині дуже потрібний РЕБ, вартість якого складає 200 тисяч гривень. Бо це насправді надважливо в бойових умовах мати захист від дронів і зберегти життя не одного захисника.
Тому відкриваю збір і дуже сподіваюсь на вашу допомогу. Я впевнена, що разом ми зможемо це зробити швидко.
Долучайтесь до збору будь-яким можливим способом: лайк, репост, донат, коментар. І пам‘ятайте: маленької допомоги не буває", - йдеться в повідомленні.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
Ощадбанк: 5167803288611580
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
"Мій чоловік зараз захищає Україну у складі 505-ої ОБМП на східному напрямку. Їм нині дуже потрібний РЕБ, вартість якого складає 200 тисяч гривень. Бо це насправді надважливо в бойових умовах мати захист від дронів і зберегти життя не одного захисника.
Тому відкриваю збір і дуже сподіваюсь на вашу допомогу. Я впевнена, що разом ми зможемо це зробити швидко.
Долучайтесь до збору будь-яким можливим способом: лайк, репост, донат, коментар. І пам‘ятайте: маленької допомоги не буває", - йдеться в повідомленні.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
Ощадбанк: 5167803288611580
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
WSJ: у Пентагоні побоюються нестачі ракет для ППО
Сьогодні, 14:46
На захист від російських дронів: дружина воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на РЕБ
Сьогодні, 13:42
Уночі росіяни запустили по Україні 48 дронів і крилату ракету
Сьогодні, 12:10