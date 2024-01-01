На захист від російських дронів: дружина воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на РЕБ

На захист від російських дронів: дружина воїна з Волині просить допомоги у зборі коштів на РЕБ
Дружина військовослужбовця з Волині Світлана Філонюк звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти у зборі коштів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

"Мій чоловік зараз захищає Україну у складі 505-ої ОБМП на східному напрямку. Їм нині дуже потрібний РЕБ, вартість якого складає 200 тисяч гривень. Бо це насправді надважливо в бойових умовах мати захист від дронів і зберегти життя не одного захисника.

Тому відкриваю збір і дуже сподіваюсь на вашу допомогу. Я впевнена, що разом ми зможемо це зробити швидко.

Долучайтесь до збору будь-яким можливим способом: лайк, репост, донат, коментар. І пам‘ятайте: маленької допомоги не буває", - йдеться в повідомленні.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

Ощадбанк: 5167803288611580

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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