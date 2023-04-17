На Волині зросла кількість ушпиталених через ГРВІ та COVID-19

На Волині зросла кількість ушпиталених через ГРВІ та COVID-19
За останній тиждень, з 21 по 27 жовтня, на Волині збільшилася кількість госпіталізованих серед недужих на гострі респіраторні захворювання (ГРВІ) і коронавірусну хворобу.

Про це 29 жовтня повідомили в Центрі контролю і профілактики хвороб області, пише Суспільне.

Загалом за тиждень зареєстрували 4 443 випадки захворювання на ГРВІ та коронавірус. 66% недужих — діти до 17 років. До лікарень з ускладненнями потрапили 63 людини.

COVID-19 лабораторно підтвердили у 34 волинян. П'ятеро із них потрапили до медзакладу.

Попри збільшення кількості недужих, кажуть епідеміологи, наразі рівень захворюваності на 20% нижчий епідемічного порогу, розрахованого для області. Всього з початку сезону респіраторними інфекціями перехворіли понад 16 тисяч волинян.

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Теги: Волинь, коронавірус
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