На Волині зросла кількість ушпиталених через ГРВІ та COVID-19
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За останній тиждень, з 21 по 27 жовтня, на Волині збільшилася кількість госпіталізованих серед недужих на гострі респіраторні захворювання (ГРВІ) і коронавірусну хворобу.
Про це 29 жовтня повідомили в Центрі контролю і профілактики хвороб області, пише Суспільне.
Загалом за тиждень зареєстрували 4 443 випадки захворювання на ГРВІ та коронавірус. 66% недужих — діти до 17 років. До лікарень з ускладненнями потрапили 63 людини.
COVID-19 лабораторно підтвердили у 34 волинян. П'ятеро із них потрапили до медзакладу.
Попри збільшення кількості недужих, кажуть епідеміологи, наразі рівень захворюваності на 20% нижчий епідемічного порогу, розрахованого для області. Всього з початку сезону респіраторними інфекціями перехворіли понад 16 тисяч волинян.
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Про це 29 жовтня повідомили в Центрі контролю і профілактики хвороб області, пише Суспільне.
Загалом за тиждень зареєстрували 4 443 випадки захворювання на ГРВІ та коронавірус. 66% недужих — діти до 17 років. До лікарень з ускладненнями потрапили 63 людини.
COVID-19 лабораторно підтвердили у 34 волинян. П'ятеро із них потрапили до медзакладу.
Попри збільшення кількості недужих, кажуть епідеміологи, наразі рівень захворюваності на 20% нижчий епідемічного порогу, розрахованого для області. Всього з початку сезону респіраторними інфекціями перехворіли понад 16 тисяч волинян.
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