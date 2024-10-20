У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Згоранець

У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Згоранець
На війні загинув Герой з Волині Сергій Згоранець.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Ще одна трагічна звістка з фронту принесла скорботу у Любомльську громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль, сержанта – Згоранця Сергія Юхимовича,01.01.1974 р.н. Воїн героїчно загинув біля н.п. Николаїва-Дарїно Курської області 20.10.2024 внаслідок штурмових дій противника, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність та залишившись відданим присязі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час зустрічі Героя громаду буде повідомлено додатково.
У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Згоранець

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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