У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Згоранець
Сьогодні, 10:35
На війні загинув Герой з Волині Сергій Згоранець.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Ще одна трагічна звістка з фронту принесла скорботу у Любомльську громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль, сержанта – Згоранця Сергія Юхимовича,01.01.1974 р.н. Воїн героїчно загинув біля н.п. Николаїва-Дарїно Курської області 20.10.2024 внаслідок штурмових дій противника, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність та залишившись відданим присязі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та час зустрічі Героя громаду буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любомльській громаді.
"Ще одна трагічна звістка з фронту принесла скорботу у Любомльську громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль, сержанта – Згоранця Сергія Юхимовича,01.01.1974 р.н. Воїн героїчно загинув біля н.п. Николаїва-Дарїно Курської області 20.10.2024 внаслідок штурмових дій противника, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність та залишившись відданим присязі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про день та час зустрічі Героя громаду буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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