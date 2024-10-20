У Курській області загинув Герой з Волині Сергій Згоранець

Сергій Згоранець.



Про це



"Ще одна трагічна звістка з фронту принесла скорботу у Любомльську громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль, сержанта – Згоранця Сергія Юхимовича,01.01.1974 р.н. Воїн героїчно загинув біля н.п. Николаїва-Дарїно Курської області 20.10.2024 внаслідок штурмових дій противника, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність та залишившись відданим присязі.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час зустрічі Героя громаду буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."Ще одна трагічна звістка з фронту принесла скорботу у Любомльську громаду. З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого захисника, жителя м.Любомль, сержанта – Згоранця Сергія Юхимовича,01.01.1974 р.н. Воїн героїчно загинув біля н.п. Николаїва-Дарїно Курської області 20.10.2024 внаслідок штурмових дій противника, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність та залишившись відданим присязі.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. В цю гірку мить поділяємо ваше горе та схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та час зустрічі Героя громаду буде повідомлено додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію