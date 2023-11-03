Помер народний депутат Олег Макаров
Сьогодні, 10:00
Помер народний депутат поточного скликання Олег Макаров. Він був секретарем комітету з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".
Про смерть повідомили в Верховній Раді. Причину не уточнили, пише LB.ua.
"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання", – ідеться у повідомленні.
Олег Макаров у 2019 став народним депутатом за списком "Голосу", був членом однойменної фракції, але до партії не входив. До цього був депутатом Київради від "Самопомочі".
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Про смерть повідомили в Верховній Раді. Причину не уточнили, пише LB.ua.
"Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова — народного депутата України дев’ятого скликання", – ідеться у повідомленні.
Олег Макаров у 2019 став народним депутатом за списком "Голосу", був членом однойменної фракції, але до партії не входив. До цього був депутатом Київради від "Самопомочі".
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