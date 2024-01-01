На Хмельниччині ППО збила ворожий дрон

Сьогодні вранці, під час сигналу "повітряна тривога", сили ППО збили 1 ворожий БПЛА типу Shahed.Про це повідомив начальник Хмельницької ОВАМісце падіння уламків встановлюється."Станом на цю годину, повідомлень про загиблих, травмованих чи руйнування не надходило. Дякую нашим ЗСУ", – написав він у телеграмі.У Києві уламки "шахедів" спричинили пожежу в будинку. Вогонь поширився на декілька автівок та торговельне приміщення. Загалом є пошкодження у двох районах – Солом'янському і Святошинському.