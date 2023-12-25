На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на бригаду «швидкої»
Сьогодні, 07:31
В Антонівці Херсонської області російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільного та бригаду «швидкої», внаслідок чого поранень зазнали двоє людей.
Як передає Укрінформ, про це Херсонська обласна державна адміністрація повідомляє у Телеграмі.
«Близько восьмої вечора окупанти атакували з безпілотника 52-річного місцевого жителя. В нього - мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг. Медики, що прибули на виклик для надання допомоги постраждалому, потрапили під повторний удар ворожого БпЛА.
Уламкові поранення ніг дістала фельдшер. Вона - у тяжкому стані», - ідеться у повідомленні.
Потерпілих вже доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Як повідомляли раніше, на Херсонщині дві жінки постраждали внаслідок атаки дронів - 59-річна жінка у селі Новодмитрівка отримала поранення 28 жовтня, також за меддопомогою звернулась 66-річна жінка, яка напередодні постраждала в селі Олександрівка.
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Як передає Укрінформ, про це Херсонська обласна державна адміністрація повідомляє у Телеграмі.
«Близько восьмої вечора окупанти атакували з безпілотника 52-річного місцевого жителя. В нього - мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг. Медики, що прибули на виклик для надання допомоги постраждалому, потрапили під повторний удар ворожого БпЛА.
Уламкові поранення ніг дістала фельдшер. Вона - у тяжкому стані», - ідеться у повідомленні.
Потерпілих вже доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Як повідомляли раніше, на Херсонщині дві жінки постраждали внаслідок атаки дронів - 59-річна жінка у селі Новодмитрівка отримала поранення 28 жовтня, також за меддопомогою звернулась 66-річна жінка, яка напередодні постраждала в селі Олександрівка.
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