На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на бригаду «швидкої»





Як передає



«Близько восьмої вечора окупанти атакували з безпілотника 52-річного місцевого жителя. В нього - мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг. Медики, що прибули на виклик для надання допомоги постраждалому, потрапили під повторний удар ворожого БпЛА.



Уламкові поранення ніг дістала фельдшер. Вона - у тяжкому стані», - ідеться у повідомленні.



Потерпілих вже доставили до лікарні для надання медичної допомоги.



Як повідомляли раніше, на Херсонщині дві жінки постраждали внаслідок атаки дронів - 59-річна жінка у селі Новодмитрівка отримала поранення 28 жовтня, також за меддопомогою звернулась 66-річна жінка, яка напередодні постраждала в селі Олександрівка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Антонівці Херсонської області російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільного та бригаду «швидкої», внаслідок чого поранень зазнали двоє людей.Як передає Укрінформ , про це Херсонська обласна державна адміністрація повідомляє у Телеграмі.«Близько восьмої вечора окупанти атакували з безпілотника 52-річного місцевого жителя. В нього - мінно-вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки, живота та ніг. Медики, що прибули на виклик для надання допомоги постраждалому, потрапили під повторний удар ворожого БпЛА.Уламкові поранення ніг дістала фельдшер. Вона - у тяжкому стані», - ідеться у повідомленні.Потерпілих вже доставили до лікарні для надання медичної допомоги.Як повідомляли раніше, на Херсонщині дві жінки постраждали внаслідок атаки дронів - 59-річна жінка у селі Новодмитрівка отримала поранення 28 жовтня, також за меддопомогою звернулась 66-річна жінка, яка напередодні постраждала в селі Олександрівка.

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