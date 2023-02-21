Малюк йшов сам вечірнім містом: у Луцьку поліцейські допомогли дитині, яка загублилася





Про це повідомляють у Патрульній поліції Волинської області.



27 жовтня, близько 20-ї години, інспектор, повертаючись додому після чергування, помітив на вулиці Львівській маленького хлопчика, який йшов без супроводу дорослих. Зупинившись, Максим дізнався, що малюк загубився та шукає своїх батьків.



Патрульний негайно повідомив про ситуацію командиру. Завдяки спільним зусиллям вдалося встановити контактний номер батька, і вже невдовзі п'ятирічного хлопчика передали рідним.



На щастя, ця історія закінчилася добре.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський патрульний Максим Ліхтанський допоміг хлопчику знайти батьків.Про це повідомляють у Патрульній поліції Волинської області.27 жовтня, близько 20-ї години, інспектор, повертаючись додому після чергування, помітив на вулиці Львівській маленького хлопчика, який йшов без супроводу дорослих. Зупинившись, Максим дізнався, що малюк загубився та шукає своїх батьків.Патрульний негайно повідомив про ситуацію командиру. Завдяки спільним зусиллям вдалося встановити контактний номер батька, і вже невдовзі п'ятирічного хлопчика передали рідним.На щастя, ця історія закінчилася добре.

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