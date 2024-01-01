На Волині сім'ям загиблих воїнів вручили посмертні нагороди рідних
Сьогодні, 05:28
На Волині для сімей загиблих воїнів-захисників вручили посмертні нагороди рідних.
Про це повідомляють у Волинському ТЦК.
У Берестечківській громаді відзначили посмертно загиблого військовослужбовця Сергія Бляхарчука орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Відповідно до Указу Президента України від 21 червня 2024 року №371 «Про відзначення державними нагородами» за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено Героя з Волині орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Державну нагороду вручив ТВО начальника Перший відділ Луцького РТЦК та СП полковник Руслан Целюх дружині військовослужбовця.
Відповідно до Указу Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено захисника України Саливончика Василя Анатолійовича (с.Щитинь), який до останнього подиху лишився вірним Військовій присязі та з честю виконав обов’язок перед Батьківщиною.
Посмертну відзнаку вручив заступник Камінь-Каширський РТЦК та СП підполковник Костянтин Борбич батькам загиблого Надії Володимирівні та Анатолію Йосиповичу.
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Про це повідомляють у Волинському ТЦК.
У Берестечківській громаді відзначили посмертно загиблого військовослужбовця Сергія Бляхарчука орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Відповідно до Указу Президента України від 21 червня 2024 року №371 «Про відзначення державними нагородами» за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено Героя з Волині орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Державну нагороду вручив ТВО начальника Перший відділ Луцького РТЦК та СП полковник Руслан Целюх дружині військовослужбовця.
Відповідно до Указу Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено захисника України Саливончика Василя Анатолійовича (с.Щитинь), який до останнього подиху лишився вірним Військовій присязі та з честю виконав обов’язок перед Батьківщиною.
Посмертну відзнаку вручив заступник Камінь-Каширський РТЦК та СП підполковник Костянтин Борбич батькам загиблого Надії Володимирівні та Анатолію Йосиповичу.
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