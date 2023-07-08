На військову підтримку: Швеція виділить Україні 63 мільйонів євро





Про це повідомляється на сайті шведського уряду, - пише



Передбачається, що близько 43 млн євро підуть на низку започаткованих багатосторонніх ініціатив з підтримки Збройних сил України. Це можуть бути ініціативи від різних коаліцій, як-от, винищувачів, морської безпеки, розмінування та ІТ.



У межах цієї суми Швеція також зробить внесок у Фонд НАТО для України, який закуповує військову техніку.



Ще 20 млн євро планується спрямувати на розвиток оборонної промисловості за «данською моделлю». Цей механізм передбачає закупівлю оборонного обладнання українського виробництва.



Попередня підтримка Данією цієї моделі дозволила Україні виготовити 18 артилерійських систем.



З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Швеція вже надала підтримку на приблизно 57,4 мільярда шведських крон (майже 5 млрд євро).



Днями Швеція оголосила новий пакет гуманітарної допомоги, який покликаний зміцнити спроможність України пережити зиму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Швеція має намір виділити Україні фінансову підтримку в розмірі 63 мільйонів євро, або приблизно 720 млн крон. З них 20 млн євро спрямують на розвиток української оборонної промисловості.Про це повідомляється на сайті шведського уряду, - пише Громадське Передбачається, що близько 43 млн євро підуть на низку започаткованих багатосторонніх ініціатив з підтримки Збройних сил України. Це можуть бути ініціативи від різних коаліцій, як-от, винищувачів, морської безпеки, розмінування та ІТ.У межах цієї суми Швеція також зробить внесок у Фонд НАТО для України, який закуповує військову техніку.Ще 20 млн євро планується спрямувати на розвиток оборонної промисловості за «данською моделлю». Цей механізм передбачає закупівлю оборонного обладнання українського виробництва.Попередня підтримка Данією цієї моделі дозволила Україні виготовити 18 артилерійських систем.З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Швеція вже надала підтримку на приблизно 57,4 мільярда шведських крон (майже 5 млрд євро).Днями Швеція оголосила новий пакет гуманітарної допомоги, який покликаний зміцнити спроможність України пережити зиму.

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