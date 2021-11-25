За хабар судили експосадовця Держгеокадастру з Волині





Чоловік вимагав хабарі від власників земельних ділянок. Про це сказано у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише



Чоловік — уродженець селища Голоби Ковельського району. На посаду головного спеціаліста відділу державного контролю за використанням та охороною земель його призначили 6 липня 2021 року.



Що з'ясував суд по справі щодо вимагання хабарів від власників земельних ділянок

У липні 2021 року держслужбовець надав голові ради садівничого масиву "Білий Налив" у місті Ковелі витяги з Держреєстру речових прав на нерухоме майно з інформацією про земельні ділянки та повідомив про необхідність проведення перевірки за фактом можливого нецільового використання.



Після цього керівник садівничого масиву організував зустріч держслужбовця із представником власника однієї з земельних ділянок для індивідуального садівництва.



Суд з'ясував, що під час цієї зустрічі посадовець вимагав хабар за видачу акта перевірки без порушень. Такий акт був складений у серпні 2021 року, а у вересні посадовець отримав за це 500 доларів США. 12 листопада того ж року співробітники СБУ та Нацполіції провели обшук у будинку держслужбовця, де знайшли валюту.



Під час розгляду справи в суді посадовець визнав частково свою вину, зазначивши, що взяв гроші внаслідок провокації.



"Підтвердив, що отримав 500 доларів США (другу частину суми — ред.) в автомобілі. Визнав свою помилку в цьому, ствердивши, що на його переконання це було зроблено навмисно з метою притягнення його до кримінальної відповідальності", — сказано в поясненні посадовця.

Обвинувальний акт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2021 року за заявою представника одного з власників земельної ділянки, який звернувся до начальника УСБУ у Волинській області. Чоловік повідомив, що йому пропонували "розв'язати земельне питання" з посадовцем за 1 000 доларів США, і таку ж суму посадовець написав на своєму телефоні.



Також як доказ суду представили зафіксовану розмову посадовця Держгеокадастру та представника власника земельної ділянки в автомобілі.



Заслухавши докази прокурора та показання свідків у справі суддя Ковельського міськрайонного суду визнав винним головного спеціаліста однієї з територіальних структур Держгеокадастру в області. Йому призначили покарання у вигляді 18 700 гривень штрафу. Також посадовця позбавили можливості обіймати посади у сфері державного контролю строком на 2 два роки.

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