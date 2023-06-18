Волинські медики видалили пацієнту із сечового міхура 5 великих каменів. ФОТО
28 жовтень, 23:19
Лікарі Володимирського ТМО видалили 5 великих каменів із сечового міхура пацієнта.
Про це повідомили у Володимирському ТМО.
Складну операцію успішно провели лікарі урологи та хірурги. Медикам вдалося видалити із сечового міхура пацієнта 5 великих каменів.
Лікарі провели відкриту операцію, так як ендоскопічний спосіб у даному випадку був неможливим.
Камені в сечовому міхурі – патологічне новоутворення, наслідок сечокам’яної хвороби, викликане функціональними або анатомічними змінами в організмі, порушенням обміну речовин, запальними захворюваннями сечостатевої системи та ШКТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Володимирському ТМО.
Складну операцію успішно провели лікарі урологи та хірурги. Медикам вдалося видалити із сечового міхура пацієнта 5 великих каменів.
Лікарі провели відкриту операцію, так як ендоскопічний спосіб у даному випадку був неможливим.
Камені в сечовому міхурі – патологічне новоутворення, наслідок сечокам’яної хвороби, викликане функціональними або анатомічними змінами в організмі, порушенням обміну речовин, запальними захворюваннями сечостатевої системи та ШКТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські медики видалили пацієнту із сечового міхура 5 великих каменів. ФОТО
28 жовтень, 23:19
Харків обстріляли російськими КАБами
28 жовтень, 22:38
Волинська громада передала партію «мавіків» для 100 ОМБр
28 жовтень, 21:57
Лякав волинян російськими солдатами: засуджений просить обміняти його на українського полоненого
28 жовтень, 21:16