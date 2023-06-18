Волинські медики видалили пацієнту із сечового міхура 5 великих каменів. ФОТО

Волинські медики видалили пацієнту із сечового міхура 5 великих каменів. ФОТО
Лікарі Володимирського ТМО видалили 5 великих каменів із сечового міхура пацієнта.

Про це повідомили у Володимирському ТМО.

Складну операцію успішно провели лікарі урологи та хірурги. Медикам вдалося видалити із сечового міхура пацієнта 5 великих каменів.
Волинські медики видалили пацієнту із сечового міхура 5 великих каменів. ФОТО

Лікарі провели відкриту операцію, так як ендоскопічний спосіб у даному випадку був неможливим.

Камені в сечовому міхурі – патологічне новоутворення, наслідок сечокам’яної хвороби, викликане функціональними або анатомічними змінами в організмі, порушенням обміну речовин, запальними захворюваннями сечостатевої системи та ШКТ.
Волинські медики видалили пацієнту із сечового міхура 5 великих каменів. ФОТО

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Теги: медицина, Волинь, Володимир
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