Волинські медики видалили пацієнту із сечового міхура 5 великих каменів. ФОТО





Про це повідомили у Володимирському ТМО.



Складну операцію успішно провели лікарі урологи та хірурги. Медикам вдалося видалити із сечового міхура пацієнта 5 великих каменів.



Лікарі провели відкриту операцію, так як ендоскопічний спосіб у даному випадку був неможливим.



Камені в сечовому міхурі – патологічне новоутворення, наслідок сечокам’яної хвороби, викликане функціональними або анатомічними змінами в організмі, порушенням обміну речовин, запальними захворюваннями сечостатевої системи та ШКТ.

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