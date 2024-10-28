Харків обстріляли російськими КАБами





Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, - пише

За його словами, за попередніми даними, під ударом був центр Харкова.



«На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», - додав Терехов.



Оновлення. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.



«На цю хвилину відомо про шість постраждалих», - додав очільник області.

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За його словами, за попередніми даними, під ударом був центр Харкова.«На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», - додав Терехов.Оновлення. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.«На цю хвилину відомо про шість постраждалих», - додав очільник області.

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