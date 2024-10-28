Харків обстріляли російськими КАБами

Харків обстріляли російськими КАБами
Увечері 28 жовтня росіяни вдарили по Харкові керованими авіабомбами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, - пише LB.

За його словами, за попередніми даними, під ударом був центр Харкова.

«На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», - додав Терехов.

Оновлення. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.

«На цю хвилину відомо про шість постраждалих», - додав очільник області.

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Теги: Харків, війна, КАБ
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