Харків обстріляли російськими КАБами
28 жовтень, 22:38
Увечері 28 жовтня росіяни вдарили по Харкові керованими авіабомбами.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, - пише LB.
За його словами, за попередніми даними, під ударом був центр Харкова.
«На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», - додав Терехов.
Оновлення. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.
«На цю хвилину відомо про шість постраждалих», - додав очільник області.
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Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, - пише LB.
За його словами, за попередніми даними, під ударом був центр Харкова.
«На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», - додав Терехов.
Оновлення. Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.
«На цю хвилину відомо про шість постраждалих», - додав очільник області.
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