Волинська громада передала партію «мавіків» для 100 ОМБр

Волинська громада передала партію «мавіків» для 100 ОМБр
Представники Володимирської громади закупили та передали чергову партію «мавіків» для «Сталевої сотки».

Про це повідомляють на сторінці 100 ОМБр.

8 квадрокоптерів DJI Mavic 3T (Termal) поїдуть на фронт, аби допомагати військовослужбовцям 100-ї окремої механізованої бригади виконувати бойові завдання.

Загальна вартість обладнання, придбаного за кошти місцевого бюджету, - 1 млн 224 тис гривень.

"Продовжуємо працювати над закупівлею решти необхідних речей за запитом військових, адже від цього залежить їхня боєздатність та безпека", - йдеться на сторінці громади.

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Теги: Волинь, Володимир, війна, допомога
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