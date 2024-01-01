Волинська громада передала партію «мавіків» для 100 ОМБр
Сьогодні, 21:57
Представники Володимирської громади закупили та передали чергову партію «мавіків» для «Сталевої сотки».
Про це повідомляють на сторінці 100 ОМБр.
8 квадрокоптерів DJI Mavic 3T (Termal) поїдуть на фронт, аби допомагати військовослужбовцям 100-ї окремої механізованої бригади виконувати бойові завдання.
Загальна вартість обладнання, придбаного за кошти місцевого бюджету, - 1 млн 224 тис гривень.
"Продовжуємо працювати над закупівлею решти необхідних речей за запитом військових, адже від цього залежить їхня боєздатність та безпека", - йдеться на сторінці громади.
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Про це повідомляють на сторінці 100 ОМБр.
8 квадрокоптерів DJI Mavic 3T (Termal) поїдуть на фронт, аби допомагати військовослужбовцям 100-ї окремої механізованої бригади виконувати бойові завдання.
Загальна вартість обладнання, придбаного за кошти місцевого бюджету, - 1 млн 224 тис гривень.
"Продовжуємо працювати над закупівлею решти необхідних речей за запитом військових, адже від цього залежить їхня боєздатність та безпека", - йдеться на сторінці громади.
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