Волинська громада передала партію «мавіків» для 100 ОМБр





Про це повідомляють на сторінці 100 ОМБр.



8 квадрокоптерів DJI Mavic 3T (Termal) поїдуть на фронт, аби допомагати військовослужбовцям 100-ї окремої механізованої бригади виконувати бойові завдання.



Загальна вартість обладнання, придбаного за кошти місцевого бюджету, - 1 млн 224 тис гривень.



"Продовжуємо працювати над закупівлею решти необхідних речей за запитом військових, адже від цього залежить їхня боєздатність та безпека", - йдеться на сторінці громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Володимирської громади закупили та передали чергову партію «мавіків» для «Сталевої сотки».Про це повідомляють на сторінці 100 ОМБр.8 квадрокоптерів DJI Mavic 3T (Termal) поїдуть на фронт, аби допомагати військовослужбовцям 100-ї окремої механізованої бригади виконувати бойові завдання.Загальна вартість обладнання, придбаного за кошти місцевого бюджету, - 1 млн 224 тис гривень."Продовжуємо працювати над закупівлею решти необхідних речей за запитом військових, адже від цього залежить їхня боєздатність та безпека", - йдеться на сторінці громади.

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