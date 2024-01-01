На Волині за вихідні зловили 8 п'яних водіїв

На Волині за вихідні зловили 8 п'яних водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 8 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської області.

У Луцьку інспектори зупинили авто Chrysler, який рухався з порушенням ПДР. В ході спілкування у водія ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці, Драгер показав — 1, 29 проміле.

Ще одного нетверезого керманича зупинили на дорожній станції патрульної поліції. Водій керував автомобілем Skoda Fabia. Під час спілкування у чоловіка ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 2, 66 проміле. На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція
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