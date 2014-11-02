Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори

Андрій Єрмак розповів, коли в Україні проведуть вибори.



В інтерв’ю виданню Corriere della Sera Єрмак заявив, що вибори хочуть провести одразу після закінчення війни, пише



«Зеленський дуже чітко висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають піти на війну», - сказав глава ОПУ.



Також Єрмак прокоментував звинувачення у корупції. За його словами, в умовах інформаційної війни «Москва працює над тим, щоб заплямувати імідж нашої влади».



«Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію. Я сказав би, що останнє є константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу. Але якби ми справді були такими корумпованими, як би ми могли чинити опір?», - додав керівник Офісу Президента.



Вибори президента України під час воєнного стану



У листопаді минулого року Зеленський заявив, що вибори в Україні - не на часі.Перед цим він зазначав, що готовий балотуватися на виборах лише в тому випадку, якщо вони відбудуться під час війни.

Президент також говорив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема – військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.



У жовтні 2023 року КМІС оприлюднив результати опитування, у якому 81% респондентів заявили, що не підтримують проведення виборів під час війни.



Парламентські вибори в Україні також мали би відбутися вже в 2024 році, але на період воєнного стану вони неможливі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Офісу Президента Українирозповів, коли в Україні проведуть вибори.В інтерв’ю виданню Corriere della Sera Єрмак заявив, що вибори хочуть провести одразу після закінчення війни, пише LB.ua «Зеленський дуже чітко висловився: він хоче, щоб усі солдати мали змогу голосувати, як і біженці за кордоном. Але сьогодні ресурси мають піти на війну», - сказав глава ОПУ.Також Єрмак прокоментував звинувачення у корупції. За його словами, в умовах інформаційної війни «Москва працює над тим, щоб заплямувати імідж нашої влади».«Майте на увазі, що фронт тримається, незважаючи на корупцію. Я сказав би, що останнє є константою в країнах, які входили до складу колишнього Радянського Союзу. Але якби ми справді були такими корумпованими, як би ми могли чинити опір?», - додав керівник Офісу Президента.У листопаді минулого року Зеленський заявив, що вибори в Україні - не на часі.Перед цим він зазначав, що готовий балотуватися на виборах лише в тому випадку, якщо вони відбудуться під час війни.Президент також говорив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише в разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема – військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном.У жовтні 2023 року КМІС оприлюднив результати опитування, у якому 81% респондентів заявили, що не підтримують проведення виборів під час війни.Парламентські вибори в Україні також мали би відбутися вже в 2024 році, але на період воєнного стану вони неможливі.

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