Фінансове рабство: півсотні підприємців зібралися, щоб розірвати договір із власником «Нового ринку»
Сьогодні, 18:00
Близько 50 луцьких підприємців влаштувати мітинг та вимагали у власника «Нового ринку» розірвати з ними договір. Таким чином ФОПи хочуть уникнути «фінансового рабства», у яке потрапили.
Про це у фейсбуці повідомив луцький підприємець Володимир Матвійчук.
Нагадаємо, що близько 200 підприємців стали заручниками бізнесменів та власників «Нового ринку», що на вулиці Європейській у Рованцях. Останні 15 років тому уклали із людьми договори оренди торгових точок на 49 років.
Директором ринку є Ігор Пахолко, а його батько Любомир Пахолко - співзасновником. На контакт з орендарями вони не йдуть, а договори розривати відмовляються.
Спочатку очікувалося, що ринок стане прибутковим місцем для торгівлі. Проте власникам так і не було створено умов для роботи, тож ФОПи не вели там жодної діяльності. Попри це, орендодавці подали до суду позови, вимагаючи примусового стягнення орендної плати за весь цей період.
Тож орендарі зібрались, аби висловити своє невдоволення і вирішити питання щодо звернення до суду.
«В 2010 році я як і інші підприємці тут, платив Пахолку за будівництво цього ринку. Але наприклад в 4-му секторі досі немає ні вікон, ні електрики, ні накриття. Зараз через суд прийшло нарахування орендної плати та пеня. Я звернувся в адміністрацію, але отримав відмову про розірвання договору. Я в ньому ринку не бачу перспектив, у мене змінилися обставини, мені не цікаве це місце. Я вважаю, що власник має дослухатися до людей. Тим паче, що зараз військовий час», – каже Володимир Матвійчук.
«Немає кому продавати, немає з чого платити. А гроші вимагають шалені, по 60-100 тисяч гривень з людини. Це торгове місце ні в оренду здати не можна, ні продати. Гроші здирають «за повіртя», – додає один з мітингувальників.
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Про це у фейсбуці повідомив луцький підприємець Володимир Матвійчук.
Нагадаємо, що близько 200 підприємців стали заручниками бізнесменів та власників «Нового ринку», що на вулиці Європейській у Рованцях. Останні 15 років тому уклали із людьми договори оренди торгових точок на 49 років.
Директором ринку є Ігор Пахолко, а його батько Любомир Пахолко - співзасновником. На контакт з орендарями вони не йдуть, а договори розривати відмовляються.
Спочатку очікувалося, що ринок стане прибутковим місцем для торгівлі. Проте власникам так і не було створено умов для роботи, тож ФОПи не вели там жодної діяльності. Попри це, орендодавці подали до суду позови, вимагаючи примусового стягнення орендної плати за весь цей період.
Тож орендарі зібрались, аби висловити своє невдоволення і вирішити питання щодо звернення до суду.
«В 2010 році я як і інші підприємці тут, платив Пахолку за будівництво цього ринку. Але наприклад в 4-му секторі досі немає ні вікон, ні електрики, ні накриття. Зараз через суд прийшло нарахування орендної плати та пеня. Я звернувся в адміністрацію, але отримав відмову про розірвання договору. Я в ньому ринку не бачу перспектив, у мене змінилися обставини, мені не цікаве це місце. Я вважаю, що власник має дослухатися до людей. Тим паче, що зараз військовий час», – каже Володимир Матвійчук.
«Немає кому продавати, немає з чого платити. А гроші вимагають шалені, по 60-100 тисяч гривень з людини. Це торгове місце ні в оренду здати не можна, ні продати. Гроші здирають «за повіртя», – додає один з мітингувальників.
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