Фінансове рабство: півсотні підприємців зібралися, щоб розірвати договір із власником «Нового ринку»

Близько 50 луцьких підприємців влаштувати мітинг та вимагали у власника «Нового ринку» розірвати з ними договір. Таким чином ФОПи хочуть уникнути «фінансового рабства», у яке потрапили.Про це у фейсбуці повідомив луцький підприємецьТож орендарі зібрались, аби висловити своє невдоволення і вирішити питання щодо звернення до суду.«В 2010 році я як і інші підприємці тут, платив Пахолку за будівництво цього ринку. Але наприклад в 4-му секторі досі немає ні вікон, ні електрики, ні накриття. Зараз через суд прийшло нарахування орендної плати та пеня. Я звернувся в адміністрацію, але отримав відмову про розірвання договору. Я в ньому ринку не бачу перспектив, у мене змінилися обставини, мені не цікаве це місце. Я вважаю, що власник має дослухатися до людей. Тим паче, що зараз військовий час», – каже Володимир Матвійчук.«Немає кому продавати, немає з чого платити. А гроші вимагають шалені, по 60-100 тисяч гривень з людини. Це торгове місце ні в оренду здати не можна, ні продати. Гроші здирають «за повіртя», – додає один з мітингувальників.