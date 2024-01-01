Відпочинок у Шарм ель Шейху 2024-2025 з онлайн турагенцією АНЕКС Тур. Реклама





Тури в Шарм ель Шейх вигідно та легко купити онлайн

Без візиту до офісу турагенції та обмеженого вибору путівок. На сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур просто купити онлайн тури в Шарм ель Шейх від різних туроператорів:



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Персональний список турів до Шарм-ель-Шейху від онлайн турагенції АНЕКС Тур надає можливість швидко обрати варіант відпочинку з урахуванням побажань туристів: басейн інфініті, великий піщаний пляж, живий риф, готель 16+.



Онлайн-купівля турів до Шарм ель Шейху доступна з будь-якої точки України та країн Східної Європи. Оплата путівок у гривні. Прямі чартерні рейси до Шарм-ель-Шейху відправляються з декількох аеропортів Польщі, Румунії, Прибалтики, Молдови, Угорщини.



Відпочинок у Шарм-ель-Шейху 2024-2025: умови в'їзду для українських туристів

Для оформлення туру у Шарм-ель-Шейх потрібні закордонні паспорти з біометрією та чинні документи для виїзду за кордон дітей та дорослих. Мінімальний термін дії закордонного паспорта – 6 місяців від дати закінчення відпустки: якщо в планах святкування Нового руку у Шарм-ель-Шейху, закордонний паспорт має бути дійсним мінімум до липня 2025 року.



Важливо! До прибуття в аеропорт Шарм-ель-Шейха необхідно ухвалити рішення про формат відпочинку - тільки пляжі та пам'ятки Синайського півострова або екскурсії в Каїр, Долину Царів та Луксор. Від цього залежить купівля візи:



для візиту на континентальну частину країни необхідно купувати єгипетську туристичну візу, ціна 25 $;

якщо немає планів залишати Синайський півострів, можна провести відпустку в Шарм-ель-Шейху без візи.

Найкращі тури в Шарм ель Шейх: поради онлайн турагенції АНЕКС Тур

Популярні тури в готелі Шарм ель Шейха з великою територією або поблизу торгово-розважальних районів. Вдень туристи відпочивають на пляжах, досліджують підводний світ заповідника Рас-Мохаммед, грають у гольф чи веселяться в аквапарках. Після заходу сонця пляжі закриті; туристи вирушають відпочивати на площу Сохо, гуляють променадами, відвідують Старий Ринок, грають у казино, вечеряють у рибних ресторанах або Hard Rock Café.



Вартість гарячого туру в готель на другій третій лінії інколи дешевше на 30-40% путівок в готелі першої лінії. В описі туру на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур варто перевірити:



чи має готель власний пляж;

чи готель надає безкоштовний трансфер на пляж і назад.

Перед покупкою путівок варто вивчити пляж готелю: вхід піщаний або корали, стаціонарний пірс або пластиковий, чи є домашній риф, пляжний бар, центр водних розваг. У зимовий період варто віддати перевагу відпочинку в бухтах без вітру - Наама Бей, Шарм ель Майя, Рас ум ель Сід. Корисна зимова послуга готелів – відкриті басейни з підігрівом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Затишні бухти Червоного моря на півдні Синайського півострова славляться живими кораловими рифами та чудовою туристичною інфраструктурою. Осінні та зимові тури на відпочинок в Шарм ель Шейху дозволяють на кілька днів повернутися в літо: плавати в теплому морі, насолоджуватися яскравим сонцем та стиглими екзотичними фруктами. Відпочивати на 100% незалежно від віку та бюджету подорожі.Без візиту до офісу турагенції та обмеженого вибору путівок. На сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур просто купити онлайн тури в Шарм ель Шейх від різних туроператорів:Персональний список турів до Шарм-ель-Шейху від онлайн турагенції АНЕКС Тур надає можливість швидко обрати варіант відпочинку з урахуванням побажань туристів: басейн інфініті, великий піщаний пляж, живий риф, готель 16+.Онлайн-купівля турів до Шарм ель Шейху доступна з будь-якої точки України та країн Східної Європи. Оплата путівок у гривні. Прямі чартерні рейси до Шарм-ель-Шейху відправляються з декількох аеропортів Польщі, Румунії, Прибалтики, Молдови, Угорщини.Для оформлення туру у Шарм-ель-Шейх потрібні закордонні паспорти з біометрією та чинні документи для виїзду за кордон дітей та дорослих. Мінімальний термін дії закордонного паспорта – 6 місяців від дати закінчення відпустки: якщо в планах святкування Нового руку у Шарм-ель-Шейху, закордонний паспорт має бути дійсним мінімум до липня 2025 року.Важливо! До прибуття в аеропорт Шарм-ель-Шейха необхідно ухвалити рішення про формат відпочинку - тільки пляжі та пам'ятки Синайського півострова або екскурсії в Каїр, Долину Царів та Луксор. Від цього залежить купівля візи:Популярні тури в готелі Шарм ель Шейха з великою територією або поблизу торгово-розважальних районів. Вдень туристи відпочивають на пляжах, досліджують підводний світ заповідника Рас-Мохаммед, грають у гольф чи веселяться в аквапарках. Після заходу сонця пляжі закриті; туристи вирушають відпочивати на площу Сохо, гуляють променадами, відвідують Старий Ринок, грають у казино, вечеряють у рибних ресторанах або Hard Rock Café.Вартість гарячого туру в готель на другій третій лінії інколи дешевше на 30-40% путівок в готелі першої лінії. В описі туру на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур варто перевірити:Перед покупкою путівок варто вивчити пляж готелю: вхід піщаний або корали, стаціонарний пірс або пластиковий, чи є домашній риф, пляжний бар, центр водних розваг. У зимовий період варто віддати перевагу відпочинку в бухтах без вітру - Наама Бей, Шарм ель Майя, Рас ум ель Сід. Корисна зимова послуга готелів – відкриті басейни з підігрівом.

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