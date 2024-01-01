Відпочинок у Шарм ель Шейху 2024-2025 з онлайн турагенцією АНЕКС Тур. Реклама

Відпочинок у Шарм ель Шейху 2024-2025 з онлайн турагенцією АНЕКС Тур. Реклама
Затишні бухти Червоного моря на півдні Синайського півострова славляться живими кораловими рифами та чудовою туристичною інфраструктурою. Осінні та зимові тури на відпочинок в Шарм ель Шейху дозволяють на кілька днів повернутися в літо: плавати в теплому морі, насолоджуватися яскравим сонцем та стиглими екзотичними фруктами. Відпочивати на 100% незалежно від віку та бюджету подорожі.

Тури в Шарм ель Шейх вигідно та легко купити онлайн


Без візиту до офісу турагенції та обмеженого вибору путівок. На сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур просто купити онлайн тури в Шарм ель Шейх від різних туроператорів:

  • знайти найвигіднішу ціну відпочинку в улюбленому готелі бухти Набк або Хадаби;

  • за допомогою системи фільтрів самостійно вибрати недорогі путівки до готелів все включено біля пляжів Наама Бей, Шаркс Бей, Шарм ель Майї;

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  • порівняти ціни відпочинку у готелях на першій та другій лінії від моря.

    • Персональний список турів до Шарм-ель-Шейху від онлайн турагенції АНЕКС Тур надає можливість швидко обрати варіант відпочинку з урахуванням побажань туристів: басейн інфініті, великий піщаний пляж, живий риф, готель 16+.

    Онлайн-купівля турів до Шарм ель Шейху доступна з будь-якої точки України та країн Східної Європи. Оплата путівок у гривні. Прямі чартерні рейси до Шарм-ель-Шейху відправляються з декількох аеропортів Польщі, Румунії, Прибалтики, Молдови, Угорщини.

    Відпочинок у Шарм-ель-Шейху 2024-2025: умови в'їзду для українських туристів


    Для оформлення туру у Шарм-ель-Шейх потрібні закордонні паспорти з біометрією та чинні документи для виїзду за кордон дітей та дорослих. Мінімальний термін дії закордонного паспорта – 6 місяців від дати закінчення відпустки: якщо в планах святкування Нового руку у Шарм-ель-Шейху, закордонний паспорт має бути дійсним мінімум до липня 2025 року.

    Важливо! До прибуття в аеропорт Шарм-ель-Шейха необхідно ухвалити рішення про формат відпочинку - тільки пляжі та пам'ятки Синайського півострова або екскурсії в Каїр, Долину Царів та Луксор. Від цього залежить купівля візи:

  • для візиту на континентальну частину країни необхідно купувати єгипетську туристичну візу, ціна 25 $;

  • якщо немає планів залишати Синайський півострів, можна провести відпустку в Шарм-ель-Шейху без візи.

    • Найкращі тури в Шарм ель Шейх: поради онлайн турагенції АНЕКС Тур


    Популярні тури в готелі Шарм ель Шейха з великою територією або поблизу торгово-розважальних районів. Вдень туристи відпочивають на пляжах, досліджують підводний світ заповідника Рас-Мохаммед, грають у гольф чи веселяться в аквапарках. Після заходу сонця пляжі закриті; туристи вирушають відпочивати на площу Сохо, гуляють променадами, відвідують Старий Ринок, грають у казино, вечеряють у рибних ресторанах або Hard Rock Café.

    Вартість гарячого туру в готель на другій третій лінії інколи дешевше на 30-40% путівок в готелі першої лінії. В описі туру на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур варто перевірити:

  • чи має готель власний пляж;

  • чи готель надає безкоштовний трансфер на пляж і назад.

    • Перед покупкою путівок варто вивчити пляж готелю: вхід піщаний або корали, стаціонарний пірс або пластиковий, чи є домашній риф, пляжний бар, центр водних розваг. У зимовий період варто віддати перевагу відпочинку в бухтах без вітру - Наама Бей, Шарм ель Майя, Рас ум ель Сід. Корисна зимова послуга готелів – відкриті басейни з підігрівом.

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    Теги: Шарм ель Шейх, відпочинок
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