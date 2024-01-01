Уряд назвав орган, що замінятиме ліквідовану Центральну МСЕК





Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, пише



Там пояснили, що в інституті впродовж 2024 року вже створювали необхідну матеріально-технічну базу, тому процес проходження експертизи для людей має бути спрощеним.



Водночас, попри заміну відповідальних органів, алгоритм оскарження рішень МСЕК не змінився. Якщо справу направили на оскарження до Центральної МСЕК, то тепер її перенаправлять до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності.



Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня (до 27 жовтня) на тлі скандалів з отриманням інвалідності. Загалом же всі такі комісії за указом президента почнуть ліквідовувати з 31 грудня.



А за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після ліквідації медико-соціальних експертних комісій запровадять цифрову прозору європейську модель.



Скандали зі МСЕК

22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони України щодо ситуації зі МСЕК і зловживаннями посадовців з отриманням інвалідності.



Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом.



А за кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.



Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки, згідно з яким Верховна Рада має розглянути законопроєкт, що передбачатиме ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.



Раніше Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницького центру медико-соціальної експертизи. Там викрили керівницю МСЕК, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.



Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, 49 прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.



Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Функції Центральної медико-соціальної експертної комісії, яку ліквідували на тлі скандалу з інвалідностями, виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності в місті Дніпро.Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, пише Громадське Там пояснили, що в інституті впродовж 2024 року вже створювали необхідну матеріально-технічну базу, тому процес проходження експертизи для людей має бути спрощеним.Водночас, попри заміну відповідальних органів, алгоритм оскарження рішень МСЕК не змінився. Якщо справу направили на оскарження до Центральної МСЕК, то тепер її перенаправлять до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності.Раніше міністр охорони здоров’язаявив, що Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня (до 27 жовтня) на тлі скандалів з отриманням інвалідності. Загалом же всі такі комісії за указом президента почнуть ліквідовувати з 31 грудня.А за словами прем’єр-міністра, після ліквідації медико-соціальних експертних комісій запровадять цифрову прозору європейську модель.Скандали зі МСЕК22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони України щодо ситуації зі МСЕК і зловживаннями посадовців з отриманням інвалідності.Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість», а він затвердив їх указом.А за кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки, згідно з яким Верховна Рада має розглянути законопроєкт, що передбачатиме ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.Раніше Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницького центру медико-соціальної експертизи. Там викрили керівницю МСЕК, а також її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, 49 прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.Після цього керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади за власним бажанням.

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