Фінансове рабство на 49 років: як луцький підприємець тероризує дві сотні волинян





Спочатку перспективи були досить позитивні - на ринку люди планували здійснювати свою діяльність, проте жодних умов для цього створено не було й по сьогодні. Однак орендодавець подав позови до суду про примусове стягнення боргу за орендну плату за усі ці роки, хоча жодної діяльності люди там не здійснювали, передає



Підприємець Володимир Матвійчук мав необережність підписати такий договір оренди ще у 2010 році. Розуміючи, що ринок не функціонує, чоловік і гадки не мав, що боргує комусь кошти, допоки йому не надійшов лист із суду.



«15 років тому, коли тут була лише земельна ділянка, без жодних будівель, нам пообіцяли, що отримають дозвіл на будівництво ринку та побудують його. Я підписав договір оренди, планував здійснювати тут свою діяльність, коли ринок здадуть в експлуатацію. Проте, за весь цей час відповідних умов створено не було, ринок не діє. Тобто ніхто тут не працював і не працює.



Нещодавно до мене зателефонували із суду і сказали, що на мене подали позов про заборгованість, яка сягає 60 тисяч гривень за оренду на «Новому ринку». Я одразу поїхав на ринок, почав запитувати в адміністрації, чи зданий він в експлуатацію, хіба ж можна здійснювати тут діяльність, адже він для неї зовсім непридатний.



Я попросив розірвати зі мною договір, адже немає умов, за які я мав би платити оренду. Мені сказали, що ринок є, хочете - здійснюйте діяльність, хочете - ні, але оренду до 2060 року ви платити зобов'язані. Коли ж я попросив показати мені документи, які б засвідчили, що є відповідні дозволи на цей ринок, чи взагалі здали його в екслуатацію, чи можна тут здійснювати підприємницьку діяльність, мені відмовили, мовляв, звертайтеся до суду».



Володимир провів до своїх контейнерів у четвертому секторі на «Новому ринку». Гнила металева конструкція та хащі, що поросли всередині та навколо контейнерів, вразили з першого погляду. Також вочевидь тут на постійній основі збираються наркозалежні, адже присутні відповідні позначки та продукти їхньої життєдіяльності.



«Тут все в жахливому стані, відкрита каналізація, немає електроенергії, даху, повсюди сміття та стихійні вбиральні. Також відсутня охорона. Тут неможливо здійснювати жодну діяльність. За що я маю платити орендну плату?



Я почав бити на сполох, дзвонити до людей, які теж колись заключали договори на майбутній ринок. Як виявилося, їм теж прийшли судові рішення на зняття коштів з рахунків за орендну плату. Ні з ким адміністрація ринку не погоджується розривати договір».



Журналісти ВСН запитали в представниці адміністрації «Нового ринку», чи є дозвільні документи щодо початку та завершення будівництва ринку, щодо здачі об'єкта в експлуатацію та можливість здійснювати тут підприємницьку діяльність.



«Дозволи у мене є, але показати не можу, навіть адвокатам я їх не показую. Заголом, я не хочу в це влазити. Нехай орендарі пишуть заяву, офіційно звертаються на ім'я директора».



Директором ринку є Ігор Пахолко, а його батько Любомир Пахолко - співзасновник. На контакт з орендарями вони не йдуть, договори розривати відмовляються.



«Увесь цей час нікого не повідомляли про ці борги, ніяким чином. Всі думали, що ринок ще оформляють документально, ніхто не платив орендну плату всі ці роки, адже всі чекали офіційного повідомлення про можливість починати тут діяльність. Тому листи з суду стали для людей несподіванкою, адже там нараховано борг не тільки за орендну плату, а й пеню.



Також я звернувся у Боратинську сільську раду, адже ця земельна ділянка, 6 гектарів землі, розташована на їхній території. Мене цікавить, чи є дозвільні документи, що цю землю виділили саме під ринок. Голова громади запевнив, що сприятиме справедливому врегулюванню цього питання».



Наразі Володимир створив групу у «Вайбері» та об'єднує людей, які підписували такі ж договори на майбутній ринок, як і він, аби спільно вирішити цю проблему та вийти з фінансового рабства. На сьогодні відомо про близько 200 таких підприємців, що опинилися в заручниках у Пахолків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 200 волинян стали заручниками підприємця, що 15 років тому заключив з ними договори про оренду торгових точок терміном 49 років на «Новому ринку», що розташований на вулиці Європейській, 3 у селі Рованці Луцького району.Спочатку перспективи були досить позитивні - на ринку люди планували здійснювати свою діяльність, проте жодних умов для цього створено не було й по сьогодні. Однак орендодавець подав позови до суду про примусове стягнення боргу за орендну плату за усі ці роки, хоча жодної діяльності люди там не здійснювали, передає ВСН Підприємецьмав необережність підписати такий договір оренди ще у 2010 році. Розуміючи, що ринок не функціонує, чоловік і гадки не мав, що боргує комусь кошти, допоки йому не надійшов лист із суду.«15 років тому, коли тут була лише земельна ділянка, без жодних будівель, нам пообіцяли, що отримають дозвіл на будівництво ринку та побудують його. Я підписав договір оренди, планував здійснювати тут свою діяльність, коли ринок здадуть в експлуатацію. Проте, за весь цей час відповідних умов створено не було, ринок не діє. Тобто ніхто тут не працював і не працює.Нещодавно до мене зателефонували із суду і сказали, що на мене подали позов про заборгованість, яка сягає 60 тисяч гривень за оренду на «Новому ринку». Я одразу поїхав на ринок, почав запитувати в адміністрації, чи зданий він в експлуатацію, хіба ж можна здійснювати тут діяльність, адже він для неї зовсім непридатний.Я попросив розірвати зі мною договір, адже немає умов, за які я мав би платити оренду. Мені сказали, що ринок є, хочете - здійснюйте діяльність, хочете - ні, але оренду до 2060 року ви платити зобов'язані. Коли ж я попросив показати мені документи, які б засвідчили, що є відповідні дозволи на цей ринок, чи взагалі здали його в екслуатацію, чи можна тут здійснювати підприємницьку діяльність, мені відмовили, мовляв, звертайтеся до суду».Володимир провів до своїх контейнерів у четвертому секторі на «Новому ринку». Гнила металева конструкція та хащі, що поросли всередині та навколо контейнерів, вразили з першого погляду. Також вочевидь тут на постійній основі збираються наркозалежні, адже присутні відповідні позначки та продукти їхньої життєдіяльності.«Тут все в жахливому стані, відкрита каналізація, немає електроенергії, даху, повсюди сміття та стихійні вбиральні. Також відсутня охорона. Тут неможливо здійснювати жодну діяльність. За що я маю платити орендну плату?Я почав бити на сполох, дзвонити до людей, які теж колись заключали договори на майбутній ринок. Як виявилося, їм теж прийшли судові рішення на зняття коштів з рахунків за орендну плату. Ні з ким адміністрація ринку не погоджується розривати договір».Журналісти ВСН запитали в представниці адміністрації «Нового ринку», чи є дозвільні документи щодо початку та завершення будівництва ринку, щодо здачі об'єкта в експлуатацію та можливість здійснювати тут підприємницьку діяльність.«Дозволи у мене є, але показати не можу, навіть адвокатам я їх не показую. Заголом, я не хочу в це влазити. Нехай орендарі пишуть заяву, офіційно звертаються на ім'я директора».Директором ринку є, а його батько- співзасновник. На контакт з орендарями вони не йдуть, договори розривати відмовляються.«Увесь цей час нікого не повідомляли про ці борги, ніяким чином. Всі думали, що ринок ще оформляють документально, ніхто не платив орендну плату всі ці роки, адже всі чекали офіційного повідомлення про можливість починати тут діяльність. Тому листи з суду стали для людей несподіванкою, адже там нараховано борг не тільки за орендну плату, а й пеню.Також я звернувся у Боратинську сільську раду, адже ця земельна ділянка, 6 гектарів землі, розташована на їхній території. Мене цікавить, чи є дозвільні документи, що цю землю виділили саме під ринок. Голова громади запевнив, що сприятиме справедливому врегулюванню цього питання».Наразі Володимир створив групу у «Вайбері» та об'єднує людей, які підписували такі ж договори на майбутній ринок, як і він, аби спільно вирішити цю проблему та вийти з фінансового рабства. На сьогодні відомо про близько 200 таких підприємців, що опинилися в заручниках у Пахолків.

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