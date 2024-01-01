Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів
Сьогодні, 09:17
Станом на ранок 14 вересня 2024 року ЗСУ знищили 632 630 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу - близько 632 630 (+1210) осіб,
танків - 8674 (+3) од,
бойових броньованих машин - 17043 (+40) од,
артилерійських систем - 18086 (+25) од,
РСЗВ - 1186 (+1) од,
засоби ППО - 946 (+1) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 328 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15149 (+36),
крилаті ракети - 2591 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 24631 (+71) од,
спеціальна техніка - 3084 (+13).
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Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу - близько 632 630 (+1210) осіб,
танків - 8674 (+3) од,
бойових броньованих машин - 17043 (+40) од,
артилерійських систем - 18086 (+25) од,
РСЗВ - 1186 (+1) од,
засоби ППО - 946 (+1) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 328 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15149 (+36),
крилаті ракети - 2591 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 24631 (+71) од,
спеціальна техніка - 3084 (+13).
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