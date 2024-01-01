Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів
Станом на ранок 14 вересня 2024 року ЗСУ знищили 632 630 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 632 630 (+1210) осіб,
танків - 8674 (+3) од,
бойових броньованих машин - 17043 (+40) од,
артилерійських систем - 18086 (+25) од,
РСЗВ - 1186 (+1) од,
засоби ППО - 946 (+1) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 328 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15149 (+36),
крилаті ракети - 2591 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 24631 (+71) од,
спеціальна техніка - 3084 (+13).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати, окупанти, війна з росією
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк цими вихідними святкуватиме 939-ту річницю міста: заходи
Сьогодні, 10:25
За минулу добу на фронті відбулось 138 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 10:15
Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів
Сьогодні, 09:17
Фінансове рабство на 49 років: як луцький підприємець тероризує дві сотні волинян
Сьогодні, 08:20
Порядок, безпека, контроль: як працює офіцер безпеки в одному з ліцеїв Луцька
Сьогодні, 07:12
Схожі новини
На війні в Україні росія втратила 1360 військових за добу, - Генштаб На війні в Україні росія втратила 1360 військових за добу, - Генштаб
31 серпень, 09:15
На війні в Україні Росія втратила 1230 військових за добу На війні в Україні Росія втратила 1230 військових за добу
17 серпень, 09:15
На війні в Україні росія втратила 1210 військових за добу, - Генштаб На війні в Україні росія втратила 1210 військових за добу, - Генштаб
27 липень, 09:15
На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу, — Генштаб На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу, — Генштаб
13 липень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк цими вихідними святкуватиме 939-ту річницю міста: заходи
Сьогодні, 10:25
 0
За минулу добу на фронті відбулось 138 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 10:15
 0
Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів
Сьогодні, 09:17
 0
Фінансове рабство на 49 років: як луцький підприємець тероризує дві сотні волинян
Сьогодні, 08:20
 0
Порядок, безпека, контроль: як працює офіцер безпеки в одному з ліцеїв Луцька
Сьогодні, 07:12
 0
Медіа
відео
1/8