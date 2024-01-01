Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів





Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати армії РФ:



особового складу - близько 632 630 (+1210) осіб,

танків - 8674 (+3) од,

бойових броньованих машин - 17043 (+40) од,

артилерійських систем - 18086 (+25) од,

РСЗВ - 1186 (+1) од,

засоби ППО - 946 (+1) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15149 (+36),

крилаті ракети - 2591 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24631 (+71) од,

спеціальна техніка - 3084 (+13).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 14 вересня 2024 року ЗСУ знищили 632 630 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати армії РФ:особового складу - близько 632 630 (+1210) осіб,танків - 8674 (+3) од,бойових броньованих машин - 17043 (+40) од,артилерійських систем - 18086 (+25) од,РСЗВ - 1186 (+1) од,засоби ППО - 946 (+1) од,літаків - 369 (+0) од,гелікоптерів - 328 (+0) од,БпЛА оперативно-тактичного рівня - 15149 (+36),крилаті ракети - 2591 (+0),кораблі /катери - 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 24631 (+71) од,спеціальна техніка - 3084 (+13).

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