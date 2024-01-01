За минулу добу на фронті відбулось 138 бойових зіткнень, – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулось 138 бойових зіткнень, – Генштаб
Протягом минулої доби на фронті відбулось 138 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни наступали на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб.

За уточненою інформацією, 13 вересня російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 82 авіаудари, скинувши 105 КАБів. Крім цього, РФ завдала 4000 обстрілів, з них 131 - із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Росія авіаударами атакувала, зокрема, Павлівку, Охтирку, Ямпіль, Кислу Дубину, Новоєгорівку, Бондарне, Часів Яр, Костянтинівку, Торецьк, Щербинівку, Петрівку, Леонідівку, Дружбу, Селідове, Воздвиженку, Білицьке, Олександропіль, Вугледар, Іванівку, Новоданилівку, Новопавлівку, Миколаївку, Одрадокам’янку та Козацьке.

Українські військові завдавати удару по районах зосередження особового складу росіян, озброєнню та військовій техніці, а також по пункту управління, радіолокаційній станції С-300 та двох засобах ППО противника.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська, Глибокого, Гатища та Липців.

На Куп’янському напрямку відбулось 11 бойових зіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 24 атаки поблизу Копанок, Греківки, Твердохлібового, Серебрянки, Невського, Торського, Макіївки, Ямполівки та Білогорівки.

На Сіверському напрямку відбулися три бойові зіткнення, Сили оборони відбили російські штурми поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися чотири бойові зіткнення в районах Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило шість атак поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 28 атак у районах Зеленого Поля, Новоолександрівки, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Селідового, Гродівки, Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 43 атаки РФ в районах Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку окупанти РФ здійснили десять атак українських позицій у напрямку Вугледара, Катеринівки та Золотої Ниви.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках оперативна ситуація без змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями РФ зберігає військову присутність, з території РФ росіяни здійснювали мінометні та артилерійські обстріли.

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Теги: Генштаб, зведення
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