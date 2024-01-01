На Волині сталася смертельна аварія: загинула жінка, травмувалися діти
Сьогодні, 11:05
У суботу, 14 вересня, неподалік села Оконськ Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП, у якій загинула жінка.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 08:40 14 вересня на лінію 101 надійшло повідомлення про ДТП біля села Оконськ Маневицької громади, де легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинула жінка, яка перебувала в легковику разом з двома дітьми.
Очевидці надали першу допомогу дітям, які були заблоковані в пошкодженому автомобілі, і викликали рятувальників. Чергова варта 13 ДПРЧ з Маневичів оперативно прибула на місце події. Рятувальники відключили акумуляторну батарею, щоб уникнути загоряння, та за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої.
Дітей, хлопчика 12 років і дівчинку 7 років, госпіталізовано в шоковому стані до лікарні в смт Маневичі. Водій вантажівки від госпіталізації відмовився.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 08:40 14 вересня на лінію 101 надійшло повідомлення про ДТП біля села Оконськ Маневицької громади, де легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинула жінка, яка перебувала в легковику разом з двома дітьми.
Очевидці надали першу допомогу дітям, які були заблоковані в пошкодженому автомобілі, і викликали рятувальників. Чергова варта 13 ДПРЧ з Маневичів оперативно прибула на місце події. Рятувальники відключили акумуляторну батарею, щоб уникнути загоряння, та за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблої.
Дітей, хлопчика 12 років і дівчинку 7 років, госпіталізовано в шоковому стані до лікарні в смт Маневичі. Водій вантажівки від госпіталізації відмовився.
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