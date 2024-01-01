Короткочасні дощі, подекуди шквальний вітер: погода на Волині на вихідних

Короткочасні дощі, подекуди шквальний вітер: погода на Волині на вихідних
На території Луцька й Волинської області загалом цими вихідними, 14 та 15 вересня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози та шквали вітру. Це пов'язано з виходом циклону з Балкан.

Про це в коментарі Суспільному розповів синоптик обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк.

У суботу, 14 вересня, в області очікується хмарна погода, вночі можливий помірний дощ, а вдень — значний дощ (15-49 мм) і гроза. Вітер східний 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі на Волині — 13-18 °C, вдень — 18-23 °C. У Луцьку вночі — 15-17 °C, вдень — 21-23 °C.

У неділю, 15 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями значний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-східний 5-10 м/с, вночі місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря по області та в обласному центрі вночі — 12-17 °C, вдень — 20-25 °C.

Як додав синоптик обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк, з понеділка, 16 вересня, на території регіону буде переважно без опадів, температура повітря — в межах 20-25 градусів тепла.

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Теги: погода, прогноз
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