У поліції повідомили деталі смертельної ДТП на Волині, у якій загинула жінка





Про це інформує ГУ НП України у Волинській області.



Водійка автомобіля TOYOTA RAV4, рухаючись в напрямку м. Київ, під час обгону допустила зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем Volvo з причепом.



Внаслідок ДТП 35-річна водійка легковикавід отриманих травм загинула. Пасажири 12 та 7 років доставлені в лікарню для надання медичної допомоги.



Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася у суботу, 14 вересня, вранці близько 08:30 на автодорозі сполученням Київ – Ковель - Ягодин поблизу с. Северинівка, Камінь-Каширського району.Про це інформує ГУ НП України у Волинській області.Водійка автомобіля TOYOTA RAV4, рухаючись в напрямку м. Київ, під час обгону допустила зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем Volvo з причепом.Внаслідок ДТП 35-річна водійка легковикавід отриманих травм загинула. Пасажири 12 та 7 років доставлені в лікарню для надання медичної допомоги.Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

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