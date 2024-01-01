У поліції повідомили деталі смертельної ДТП на Волині, у якій загинула жінка

У поліції повідомили деталі смертельної ДТП на Волині, у якій загинула жінка
Автопригода трапилася у суботу, 14 вересня, вранці близько 08:30 на автодорозі сполученням Київ – Ковель - Ягодин поблизу с. Северинівка, Камінь-Каширського району.

Про це інформує ГУ НП України у Волинській області.

Водійка автомобіля TOYOTA RAV4, рухаючись в напрямку м. Київ, під час обгону допустила зіткнення із зустрічним вантажним автомобілем Volvo з причепом.

Внаслідок ДТП 35-річна водійка легковикавід отриманих травм загинула. Пасажири 12 та 7 років доставлені в лікарню для надання медичної допомоги.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, смерть
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