На Волині за 47 млн збудують величезну їдальню
Сьогодні, 15:07
У рамках реформи шкільного харчування, яку ініціювала Перша леді України Олена Зеленська, на Волині на базі одного з ліцеїв з'явиться інноваційний харчоблок. Він покриватиме потреби у харчуванні школярів прилеглих закладів.
Про це в інтерв'ю журналістам сайту «Конкурент» розповів очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
«Найбільше фінансування отримав обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. За ці 47 мільйонів у Ковелі мають збудувати великий харчоблок. Там готуватимуть їжу і він покриватиме потреби близько 7-10 навчальних закладів. У багатьох закладах харчування, ресторанах чи кафе немає такого устаткування, яке буде у цьому навчальному закладі. Щодо будівництва, то уже визначена територія та приміщення, у якому буде ця їдальня. Завершити будівництво плануємо до 2027 року. До цього ще будуть надходження (фінансові, – ред.), робитимемо усе поступово», – розповів Погуляйко.
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Про це в інтерв'ю журналістам сайту «Конкурент» розповів очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
«Найбільше фінансування отримав обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. За ці 47 мільйонів у Ковелі мають збудувати великий харчоблок. Там готуватимуть їжу і він покриватиме потреби близько 7-10 навчальних закладів. У багатьох закладах харчування, ресторанах чи кафе немає такого устаткування, яке буде у цьому навчальному закладі. Щодо будівництва, то уже визначена територія та приміщення, у якому буде ця їдальня. Завершити будівництво плануємо до 2027 року. До цього ще будуть надходження (фінансові, – ред.), робитимемо усе поступово», – розповів Погуляйко.
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