На Волині за 47 млн збудують величезну їдальню

На Волині за 47 млн збудують величезну їдальню
У рамках реформи шкільного харчування, яку ініціювала Перша леді України Олена Зеленська, на Волині на базі одного з ліцеїв з'явиться інноваційний харчоблок. Він покриватиме потреби у харчуванні школярів прилеглих закладів.

Про це в інтерв'ю журналістам сайту «Конкурент» розповів очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

«Найбільше фінансування отримав обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. За ці 47 мільйонів у Ковелі мають збудувати великий харчоблок. Там готуватимуть їжу і він покриватиме потреби близько 7-10 навчальних закладів. У багатьох закладах харчування, ресторанах чи кафе немає такого устаткування, яке буде у цьому навчальному закладі. Щодо будівництва, то уже визначена територія та приміщення, у якому буде ця їдальня. Завершити будівництво плануємо до 2027 року. До цього ще будуть надходження (фінансові, – ред.), робитимемо усе поступово», – розповів Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: їдальня, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З російського полону повернулися троє волинян: хто саме
Сьогодні, 16:03
Україна повернула з полону понад 100 захисників: подробиці
Сьогодні, 15:29
На Волині за 47 млн збудують величезну їдальню
Сьогодні, 15:07
Курс валют на вихідні 14-15 вересня: подробиці
Сьогодні, 14:18
У поліції повідомили деталі смертельної ДТП на Волині, у якій загинула жінка
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
Розповіли, як харчуються діти однієї з луцьких шкіл. ВІДЕО Розповіли, як харчуються діти однієї з луцьких шкіл. ВІДЕО
07 вересень, 2021, 19:40
На Одещині діти масово отруїлися у шкільній їдальні На Одещині діти масово отруїлися у шкільній їдальні
14 березень, 2021, 03:08
У Луцькому районі неповнолітні проникли до шкільної їдальні і вкрали гроші У Луцькому районі неповнолітні проникли до шкільної їдальні і вкрали гроші
06 березень, 2021, 10:32
Повідомили, як працюватимуть шкільні їдальні в умовах карантину Повідомили, як працюватимуть шкільні їдальні в умовах карантину
29 серпень, 2020, 07:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підробила документи про інвалідність, щоб виїхати з чоловіком за кордон: як покарали волинянку
Сьогодні, 16:41
 0
З російського полону повернулися троє волинян: хто саме
Сьогодні, 16:03
 0
Україна повернула з полону понад 100 захисників: подробиці
Сьогодні, 15:29
 0
На Волині за 47 млн збудують величезну їдальню
Сьогодні, 15:07
 0
Курс валют на вихідні 14-15 вересня: подробиці
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8