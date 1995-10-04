З російського полону повернулися троє волинян: хто саме





Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Серед звільнених є:



Владислав Оксеньчук з Ковеля (1997 р.н.)

Дмитро Климович з Володимира (04.10.1995 р.н.)

Владислав Котельніков з Луцька (1996 р.н.)



Захисники перебували в полоні понад два з половиною роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 14 вересня, Україна провела обмін військовополоненими з Росією, в результаті якого з полону повернулися 103 українських воїнів, серед яких троє волинян.Про це повідомив голова Волинської ОВАСеред звільнених є:з Ковеля (1997 р.н.)з Володимира (04.10.1995 р.н.)з Луцька (1996 р.н.)Захисники перебували в полоні понад два з половиною роки.

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