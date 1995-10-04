З російського полону повернулися троє волинян: хто саме

З російського полону повернулися троє волинян: хто саме
У суботу, 14 вересня, Україна провела обмін військовополоненими з Росією, в результаті якого з полону повернулися 103 українських воїнів, серед яких троє волинян.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Серед звільнених є:

Владислав Оксеньчук з Ковеля (1997 р.н.)
Дмитро Климович з Володимира (04.10.1995 р.н.)
Владислав Котельніков з Луцька (1996 р.н.)

Захисники перебували в полоні понад два з половиною роки.

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Теги: полонені, звільнення
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