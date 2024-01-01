Підробила документи про інвалідність, щоб виїхати з чоловіком за кордон: як покарали волинянку





За вироком Володимир-Волинського міського суду її оштрафували на 68 тисяч гривень, передає



Жінку звинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу України ч.1 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч.3 та ч.4 ст. 358. Зокрема, йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи їх використання.



Виготовлені підроблені документи надають право перетину державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану чоловікам які мають дружин з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних близьких людей, які зобов`язані відповідно до закону їх утримувати.



Отримавши ці документи жінка 7 травня разом з чоловіком намагалася виїхати до Польщі через митний пункт пропуску "Устилуг". Прикордонники виявили у них підробні документи. Їх затримали.



Під час слідства встановити людей, які виготовили підробне пенсійне посвідчення та групу інвалідності не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд на Волині оштрафував жінку, яка через Telegram-канал купила собі підробні документи про II групу інвалідності та пенсійне посвідчення. Вона таким чином хотіла під час дії воєнного стану виїхати з чоловіком за кордон.За вироком Володимир-Волинського міського суду її оштрафували на 68 тисяч гривень, передає Суспільне Жінку звинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу України ч.1 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч.3 та ч.4 ст. 358. Зокрема, йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи їх використання.Виготовлені підроблені документи надають право перетину державного кордону України у період дії правового режиму воєнного стану чоловікам які мають дружин з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних близьких людей, які зобов`язані відповідно до закону їх утримувати.Отримавши ці документи жінка 7 травня разом з чоловіком намагалася виїхати до Польщі через митний пункт пропуску "Устилуг". Прикордонники виявили у них підробні документи. Їх затримали.Під час слідства встановити людей, які виготовили підробне пенсійне посвідчення та групу інвалідності не вдалося.

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