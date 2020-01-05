Лежать сотні тисяч заяв: українці масово відмовляються від громадянства

Лежать сотні тисяч заяв: українці масово відмовляються від громадянства
Народний обранець Микола Княжицький заявив, що українці масово відмовляються від українського громадянства.

Про це він сказав в ефірі програми "Говорить великий Львів", передає ТСН.

За його словами, зараз "лежать сотні тисяч заяв про відмову"

"Ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги, зараз навпаки нібито намагаємося надати і є на це причина", - сказав він.

Княжицький наголосив, що це "справжня демографічна катастрофа".

"В Німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були за межами України і мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських. Ми маємо реальну демографічну катастрофу", - додав він.

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Теги: громадянство, відмова, Україна
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