Лежать сотні тисяч заяв: українці масово відмовляються від громадянства

Микола Княжицький заявив, що українці масово відмовляються від українського громадянства.



Про це він сказав в ефірі програми "Говорить великий Львів", передає



За його словами, зараз "лежать сотні тисяч заяв про відмову"



"Ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги, зараз навпаки нібито намагаємося надати і є на це причина", - сказав він.



Княжицький наголосив, що це "справжня демографічна катастрофа".



"В Німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були за межами України і мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських. Ми маємо реальну демографічну катастрофу", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний обранецьзаявив, що українці масово відмовляються від українського громадянства.Про це він сказав в ефірі програми "Говорить великий Львів", передає ТСН За його словами, зараз "лежать сотні тисяч заяв про відмову""Ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги, зараз навпаки нібито намагаємося надати і є на це причина", - сказав він.Княжицький наголосив, що це "справжня демографічна катастрофа"."В Німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були за межами України і мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських. Ми маємо реальну демографічну катастрофу", - додав він.

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